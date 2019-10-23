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苗栗青年洄游工作坊 藺編、手做客家紙激發創意想像

2019-10-23 09:00聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

聯合大學昨舉辦2019年苗栗青年洄游工作坊成果發表會，參與團隊們觀察，苗栗在地特色產業藺編、手做客家紙、茶產業等，激發青年們的創意想像，設計創意商品，也有學生以外地人視角，在兩名國中生帶領下，認識探索鄉村的美好，拍攝「城市鄉巴佬認識獅潭」奇妙之旅，參與國中生們對家鄉有更深刻認識。

聯合大學電機系二年級學生林維辰、李長奕、陳昱安、余昱龍，以偏鄉課輔為起源，因為林維辰擔任學校的數位學習學伴共讀，每周二、四晚間會與獅潭國中學生陳少帆遠距視訊教學。

林維辰說，計畫希望呈現出外地人對獅潭觀察與體會，邀請獅潭國中學生陳少帆、練有晟一同參與，完成「城市鄉巴佬認識獅潭」奇妙之旅，這趟數百公里的獅潭南北機車之旅，讓他本來主觀固執個性，學會尊重傾聽。他們也看到獅潭期待發展又擔心破壞的兩難，理解青年沒有經濟基礎不敢洄游的盤算。

參與的團隊也與苗栗在地特色產業結合，苑裡藺草編織、大湖的手做紙，也有關懷在地茶農，也有團隊以自身故事為出發「大賣麥柑仔店」西湖老街老雜貨店第三代張嫚容、張庭愷，提出老店再造地方創生想法，透過旅遊地圖、文創小物與家族短片，讓西湖雜貨店成為地方旅遊中繼站。

聯合大學文創與數位行銷系四年級學生梁宏祥、吳品葶、張雅筑，拍攝影片「藺，一種生活（https://www.youtube.com/watch?v=SgW874hsEUs）」，製作電子書「藺一種刊物（https://online.fliphtml5.com/ivqrj/gsyz/#p=1）」與藺草設計，讓百年工藝品和諧融合現代生活，傳達藺編織物在日常生活的美學，認同價值。

聯合大學台灣語文與傳播學系三年級的易育萱、楊喻惠，與文創與數位行銷系三年級的蘇郁惠，組成「三個女孩」，以台灣手做客家紙為媒介，開發角落書籤、創意貼紙、鉛筆盒等特色商品，跳脫以往框架，讓產品不單單只是商品「擁有紀念價值的回憶，也是情感的表達」。

苗栗青年洄游工作坊2015到2017年由縣府主辦，聯合大學創新育成中心執行，2018年起育成中心爭取教育部高教深耕計畫、經濟部中小企業處育成計畫資源，持續辦理，累積協助79支團隊，183人次參與苗栗洄游創生，催生「好客一起來」、「山餡甜點」、「銅鑼億品企業社」、「湖籽手做實驗室」、「蛋生奇蹟」等青年洄游創業團隊。

聯合大學文創與數位行銷系四年級學生梁宏祥（左）、吳品葶（右）、張雅筑，拍攝影片「...
聯合大學文創與數位行銷系四年級學生梁宏祥（左）、吳品葶（右）、張雅筑，拍攝影片「藺，一種生活」，製作電子書「藺一種刊物」與藺草設計。記者劉星君／攝影
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聯合大學電機系二年級學生林維辰、李長奕、陳昱安、余昱龍，以偏鄉課輔為起源，邀請獅...
聯合大學電機系二年級學生林維辰、李長奕、陳昱安、余昱龍，以偏鄉課輔為起源，邀請獅潭國中學生陳少帆、練有晟一同參與，完成「城市鄉巴佬認識獅潭」奇妙之旅。記者劉星君／攝影
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聯合大學台灣語文與傳播學系三年級的易育萱（右）、楊喻惠（左），與文創與數位行銷系...
聯合大學台灣語文與傳播學系三年級的易育萱（右）、楊喻惠（左），與文創與數位行銷系三年級的蘇郁惠（左後），組成「三個女孩」，以台灣手做客家紙為媒介，開發角落書籤、創意貼紙、鉛筆盒等特色商品。記者劉星君／攝影
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聯合大學昨舉辦2019年苗栗青年洄游工作坊成果發表會，參與團隊們觀察，苗栗在地特...
聯合大學昨舉辦2019年苗栗青年洄游工作坊成果發表會，參與團隊們觀察，苗栗在地特色產業藺編、手做客家紙、茶產業等，激發青年們的創意想像。記者劉星君／攝影
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