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挑戰你的眼力！亞泥竹節蟲列車出發中壢SOGO

2019-10-22 19:59聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

遠東集團今年邁入70周年，位在花蓮的亞泥生態園區推出「遠東70節節高升　亞泥生態園區巡迴展」，將園區內大受歡迎的「偽裝大師」竹節蟲，移師台灣北中南部，這場生態巡迴列車活動，10月15日起在中壢遠東SOGO展開。

亞洲水泥積極營造綠色永續家園，以花蓮廠獨有的礦山植生綠化技術，移地保育打造出亞泥生態園區，園區內除了栽種約250種原生植物，並飼育10多種竹節蟲和30多種蝴蝶，每個月吸引超過上千人次遊客參訪，且深受好評，是台灣水泥業界第一座環境生態教室。

為了這次的生態巡迴展，亞泥花蓮廠特別由生態專家專車護送竹節蟲，避免假手他人導致竹節蟲出現不適，由於竹節蟲的飼育環境，需要保持適當溫濕度，因此現場每座展示箱內都裝設造霧機，以維持適合竹節蟲生長條件，同時備妥足夠的食草植物，讓竹節蟲的食物不虞匱乏。

「亞泥生態園區巡迴展」，預計在中壢展出13天，地點在中壢遠東SOGO 6樓中庭，展出包括白紋巨竹節蟲、長肛竹節蟲、幽靈竹節蟲、棉桿竹節蟲、葉虫修竹節蟲以及綠椒竹節蟲等六種，供民眾自由觀賞，認識自然生態之美，開展第一天，已經有不少大小朋友把握這難得的生態教育機會，前來觀賞，大家對於竹節蟲的偽裝能力嘖嘖稱奇，展現了解竹節蟲的高度興趣。

花蓮的亞泥生態園區，特別推出「遠東70節節高升　亞泥生態園區巡迴展」，將園區內大...
花蓮的亞泥生態園區，特別推出「遠東70節節高升　亞泥生態園區巡迴展」，將園區內大受歡迎的「偽裝大師」竹節蟲，移師台灣北中南部，活動於10月15日起在中壢遠東SOGO展開。圖／中壢ＳＯＧＯ提供
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花蓮的亞泥生態園區，特別推出「遠東70節節高升　亞泥生態園區巡迴展」，將園區內大...
花蓮的亞泥生態園區，特別推出「遠東70節節高升　亞泥生態園區巡迴展」，將園區內大受歡迎的「偽裝大師」竹節蟲，移師台灣北中南部，活動於10月15日起在中壢遠東SOGO展開。圖／中壢ＳＯＧＯ提供
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花蓮的亞泥生態園區，特別推出「遠東70節節高升　亞泥生態園區巡迴展」，將園區內大受歡迎的「偽裝大師」竹節蟲，移師台灣北中南部，活動於10月15日起在中壢遠東SOGO展開。圖／中壢ＳＯＧＯ提供
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花蓮的亞泥生態園區，特別推出「遠東70節節高升　亞泥生態園區巡迴展」，將園區內大受歡迎的「偽裝大師」竹節蟲，移師台灣北中南部，活動於10月15日起在中壢遠東SOGO展開。圖／中壢ＳＯＧＯ提供
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