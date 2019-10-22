龍杰訓犬中心違法繁殖、買賣 桃市罰20萬元

2019-10-22 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



桃園市龍杰訓犬中心日前爆發虐狗、內部環境惡劣等爭議，更被市府查出違法寄養、繁殖與買賣遭勒令停業，時代力量立委參選人林佳瑋、市議員簡智翔與立委徐永明等人今天開記者會，直指龍杰案凸顯動保法漏洞，要求市府從嚴裁罰、依法沒入所內犬隻，並應全面清查此類可能私下進行買賣、寄養與繁殖行為的業者現況，勿讓合法掩護非法的情事再上演。

市府動保處長王得吉說，龍杰訓犬中心無照營運已勒令停業，並依其違法事證、過往案例與他縣市做法綜合衡量裁處20萬元，至於訓犬中心內35隻狗兒，經稽查評估無立即沒入必要，由於皆有植入晶片，已全數造冊列管，其中18隻完成送養，動保處將持續追蹤認養情形。

龍杰訓犬中心是國內知名訓犬所，但被查出根本未取得特定寵物業登記，還有民眾爆料，先曾私訊業者臉書，業者報價一隻狼犬賣10萬元，還稱是冠軍犬後代，明顯違法從事繁衍、買賣情事，王得吉說，目前掌握轄內另3家訓犬學校皆屬「合格」，但仍會持續掌握業界動態。

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簡智翔說，龍杰訓練中心爆發訓犬爭議後，陸續有民眾向他爆料，業者非法繁殖、還用電擊項圈虐狗等，令人痛心，市府應依據動保法裁罰負責人、沒入所內犬隻，勿讓動保淪為口號，林佳瑋也說，從事買賣、寄養及繁殖行為的寵物業者都必須申請許可，並接受查核及評鑑，她認為查核能量不足，建議未來應讓動保團體陪同，讓更多監督的力量支持查核機制。