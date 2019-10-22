親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「令和怪物」佐佐木朗希 從災民到日職第一指名

龍杰訓犬中心違法繁殖、買賣 桃市罰20萬元

2019-10-22 19:14聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園市龍杰訓犬中心日前爆發虐狗、內部環境惡劣等爭議，更被市府查出違法寄養、繁殖與買賣遭勒令停業，時代力量立委參選人林佳瑋、市議員簡智翔與立委徐永明等人今天開記者會，直指龍杰案凸顯動保法漏洞，要求市府從嚴裁罰、依法沒入所內犬隻，並應全面清查此類可能私下進行買賣、寄養與繁殖行為的業者現況，勿讓合法掩護非法的情事再上演。

市府動保處長王得吉說，龍杰訓犬中心無照營運已勒令停業，並依其違法事證、過往案例與他縣市做法綜合衡量裁處20萬元，至於訓犬中心內35隻狗兒，經稽查評估無立即沒入必要，由於皆有植入晶片，已全數造冊列管，其中18隻完成送養，動保處將持續追蹤認養情形。

龍杰訓犬中心是國內知名訓犬所，但被查出根本未取得特定寵物業登記，還有民眾爆料，先曾私訊業者臉書，業者報價一隻狼犬賣10萬元，還稱是冠軍犬後代，明顯違法從事繁衍、買賣情事，王得吉說，目前掌握轄內另3家訓犬學校皆屬「合格」，但仍會持續掌握業界動態。

簡智翔說，龍杰訓練中心爆發訓犬爭議後，陸續有民眾向他爆料，業者非法繁殖、還用電擊項圈虐狗等，令人痛心，市府應依據動保法裁罰負責人、沒入所內犬隻，勿讓動保淪為口號，林佳瑋也說，從事買賣、寄養及繁殖行為的寵物業者都必須申請許可，並接受查核及評鑑，她認為查核能量不足，建議未來應讓動保團體陪同，讓更多監督的力量支持查核機制。

林佳瑋另指出，桃園市動保處月初公告今年評鑑143家業者結果為41家優等、68家甲等、25家乙等、6家丙等，另有3家廢止許可證，但查核、評鑑中的業者名稱、違規事由、裁罰金額及是否改正的資訊都無公開，是嚴重影響毛小孩權益。動保處則回應會再評估將資訊公開。

桃園市立委參選人林佳瑋（左起）、立委徐永明與桃園市議員簡智翔今天在立法院開記者會...
桃園市立委參選人林佳瑋（左起）、立委徐永明與桃園市議員簡智翔今天在立法院開記者會，批評龍杰訓犬爭議燒出動保大漏洞。圖／時代力量桃園市黨部提供
分享
桃園市議員簡智翔接獲爆料，龍杰訓犬中心非法繁殖犬隻。圖／市議員簡智翔提供
桃園市議員簡智翔接獲爆料，龍杰訓犬中心非法繁殖犬隻。圖／市議員簡智翔提供
分享
桃園市議員簡智翔接獲爆料，龍杰訓犬中心負責人利用電擊項圈虐狗。圖／市議員簡智翔提...
桃園市議員簡智翔接獲爆料，龍杰訓犬中心負責人利用電擊項圈虐狗。圖／市議員簡智翔提供
分享

寄養寵物動保法
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

借重深耕基層接地氣 竹市議長許修睿接藍營黨部主委

2019-10-22 18:51

醫師返鄉服務 衛生福利部苗栗醫院添生力軍

2019-10-22 16:40

桃園龍杰訓犬所虐狗案 時力籲：落實查核

2019-10-22 16:18

爭取竹市「雙語教育示範城」 鄭宏輝提三支箭

2019-10-22 13:41

打造樂齡友善社區門市 鄭文燦：供照服員休息值得鼓勵

2019-10-22 12:52

竹市萬聖節動物趴 周末遊行

2019-10-21 23:56

竹北莊敬三路 將建跨溪橋梁

2019-10-21 23:52

龍潭北龍路缺口封不封 將再溝通

2019-10-21 23:49

改善通霄自來水 藍綠較勁

2019-10-21 23:45

議員：拚觀光要多管齊下

2019-10-21 23:40

桃市議員批遊客減少 觀旅局澄清

2019-10-21 23:37

桃園屠宰場發現禽流感 千餘隻嘉義紅羽土雞銷毀

2019-10-21 23:22

平鎮2處社區公共托育開幕 義興、莊敬幼兒有福了

2019-10-21 19:39

桃園前瞻推動不力、完工日期延後 ？工務局：沒延期

2019-10-21 18:02

新竹縣莊敬三路將新建跨越豆子埔溪橋梁 減少民眾繞行不便

2019-10-21 17:26

北埔暗巷萬聖趴 25日邀遊客來試膽

2019-10-21 15:38

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

基隆家電補助第二波開始了 這次有除濕機且免排隊

2019-10-22 12:52

若輕軌不進淡水老街 侯友宜：工程就省下來

2019-10-22 15:55

1年2百萬人羅東夜市 為何畫了藍色標線？

2019-10-22 14:48

影／高雄市副市長葉匡時宣布 高雄解除登革熱警戒

2019-10-22 15:13

雲林百年歷史張家三秀園 整復再現風華

2019-10-22 11:48

得來速大排長龍交通打結 影響公車停靠民眾冒險上下車

2019-10-22 11:51

解決65線伸縮縫漏水問題 吳秉叡邀公路總局會勘解決

2019-10-22 12:53

最後一期！ 台南市府下月啟動第三期設備汰換補助

2019-10-22 12:51

這個社區頂樓太陽能發電自給自足 還能賣電帶進收入

2019-10-22 13:41

影／拆違建收費、劃景觀區祭獎罰 基隆4自治條例將大改造

2019-10-22 15:12

醫師返鄉服務 衛生福利部苗栗醫院添生力軍

2019-10-22 16:40

900萬統籌分配款設監視器 不到1年廠商「跑路了」

2019-10-22 17:11

和美大橋台中爭取營建署補助10億元 顏寬恒：市長教的

2019-10-22 11:41

新北捷運青年住宅租金補貼今受理 最高補助2400元

2019-10-21 23:51

台南民眾反對建高壓電塔 台電：暫緩進場

2019-10-22 10:50

台中重現鈴蘭通 周六周日封街遊行

2019-10-21 23:33

議員爭取新莊蓋轉運站 侯友宜：很剛好

2019-10-22 13:08

「學姐」黃瀞瑩要歸建了？議員批柯市府強行向小局處借人

2019-10-22 16:34

國民黨澎湖黨部主委選前遭撤換 呂永泰：剛好可休息

2019-10-21 20:45

屏東站前水舞噴泉不到2週故障 竟是垃圾惹的禍

2019-10-22 15:54

耗時4年興建的水湳天橋龐大呆板 民眾罵醜爆了

2019-10-21 23:16

新北泰山區爆管淹水 7493戶停水24小時

2019-10-22 00:03

挺辣台妹雲林連線成立 李建忠：立委選舉行有餘力再說

2019-10-22 12:57

綠美圖、中科斜張橋… 翻轉台中風光

2019-10-21 23:30

借重深耕基層接地氣 竹市議長許修睿接藍營黨部主委

2019-10-22 18:51

桃市議員批遊客減少 觀旅局澄清

2019-10-21 23:37

昨起電腦連兩次大當機？北市府：非駭客攻擊

2019-10-22 14:14

古寧頭參戰老英雄重返金門 難掩英雄淚

2019-10-22 17:18

竹北莊敬三路 將建跨溪橋梁

2019-10-21 23:52

新北換發門牌 侯友宜：年底開始

2019-10-22 15:08

詩人余光中冥誕 高雄文化局以音樂追憶詩人往昔風采

2019-10-21 21:13

南投將立法 輔導露營業者合法化

2019-10-21 23:17

金門高粱酒入菜 醉翁之意不在酒？在料理

2019-10-22 16:46

韓國瑜申請路權遭駁 水上鄉：無刁難

2019-10-21 23:47

1天6班 小黃公車駛進藤枝山區

2019-10-21 23:51

延宕9年！新鶯堤外便道最後一里路明動工

2019-10-22 13:18

龍潭北龍路缺口封不封 將再溝通

2019-10-21 23:49

高市代燒垃圾 到期不續舊約

2019-10-21 23:44

哪個城市最有「智慧」？台北全球第七 空汙與塞車最惹民怨

2019-10-22 15:57

中火放流水硼超標 中市府籲「停機改善」

2019-10-22 11:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top