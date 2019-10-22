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苗縣連續失竊35台紅外線相機 石虎保育受阻

2019-10-22 19:51中央社 苗栗縣22日電

苗栗縣政府農業處今天指出，架設於境內道路監測石虎生態的35台紅外線相機連續遭竊，研究團隊發現後報警，由於這類相機無法用於日常拍照或攝影，不排除是針對性竊盜行為。

苗栗縣政府農業處副處長陳樹義指出，縣府在苗29線架設監測石虎利用友善環境動物通道的15台紅外線相機，上週全數不翼而飛，連卓蘭大安溪生態公園、台3線、台61線以及台13甲線總共20台紅外線相機，最近也連續傳出遭竊，其中有15台相機還是屬於行政院特有生物研究保育中心。

農業處指出，研究野生動物用的紅外線自動照相機，是一種針對中大型哺乳動物或地棲性鳥類功效生態調查工具，可根據動物放射的紅外線偵測動物是否接近。

農業處解釋，任何溫度大於絕對零度（攝氏-273度）物體自然會放射紅外線，溫度愈高則波長愈短，哺乳類動物體溫通常在攝氏35度，發出來的光波長大部分在幾十微米，屬於中、遠紅外光，因此能夠感測紅外線的相機，即可偵測到動物是否接近。

陳樹義表示，紅外線自動相機除了用於科學研究監測，無法在日常拍照或攝影使用，顯示偷竊者「心態可議」，不但造成縣府嚴重損失，更影響石虎生態研究，研究團隊發現後已通報警方前往採樣蒐證，如逮捕竊嫌也將提出妨礙公務告訴，同時呼籲民眾踴躍提供線索，共同緝捕破壞生態保育的不法之徒。

警方表示，由於紅外線自動相機設置處均無人看守，目前已成立專案小組，積極過濾周邊監視器影像查緝，之後也將針對設置相機監測地點，加強巡邏。

石虎攝影苗栗縣
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