借重深耕基層接地氣 竹市議長許修睿接藍營黨部主委

2019-10-22 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ／即時報導



新竹市議會議長許修睿25日將接任國民黨新竹市黨部主委，肩負起總統及立委選舉輔選大任，黨中央希望借重他深耕地方服務基層的接地氣，發揮戰力讓藍天再現，許修睿說，新竹市選民學歷高、自主性高，除了鞏固藍營基本盤，也會努力向中間選民靠攏，爭取中間選民認同與支持。

國民黨中央2年多前派任前立委呂學樟擔任新竹市黨部主委，已完成階段性任務，呂將轉戰不分區立委，呂學樟說，他身為中常委負責輔選桃竹竹苗4縣市，仍會全力以赴輔選。

許修睿說，黨中央日前與他接觸，希望他臨危受命接任市黨部主委，這次除了新竹市，還有桃園、花蓮與澎湖4縣市黨部主委都是由縣市議會議長擔任，他昨天下午接到黨中央的派令。

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國民黨中央這次借重縣市議會議長擔任縣市黨部主委，著眼於議會是地方最高民意機關，議長都經選戰歷練，活躍於政壇，且深耕地方服務基層，最能傾聽民意，清楚選民所需，希望借重議長的接地氣，爭取選民認同與支持。

許修睿分析，目前的政治局勢，藍、綠的認同度都變小，中間選民占了4、5成，必須擴大中間選民的認同度，透過選民服務更能接地氣。

據了解，竹市早期選民結構藍綠基本盤是6比4，但歷經民進黨贏得2屆市長、1屆立委選舉，加上本屆總統選舉民進黨在新竹市也勝選，版塊已有些微變化，加上外來及年輕族群政黨傾向不明顯，中間選民有一定比例，高學歷、自主性高的選民也不少。