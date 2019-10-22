廣澤尊王大陸祖廟來台巡香 在花園夜市舉行接駕盛典
2019-10-22 17:17
聯合報 記者黃宣翰
／即時報導
廣澤尊王大陸祖廟福建南安「詩山鳳山寺廣澤尊王」，受台南市下林玉聖宮邀請，參加首屆廣澤尊王文化季暨蓬島巡香，今天中午在花園夜市舉行接駕盛典；重頭戲平安祈福遶境，26日上午7點30分玉聖宮出發繞行，各地友廟、陣頭將襄盛舉。
為弘揚廣澤尊王信仰文化、促進兩岸宗教文化交流，廣澤尊王大陸祖廟福建南安「詩山鳳山寺廣澤尊王」，今天起到台灣參與為期30天的全台巡香儀典。台南下林玉聖宮主委蔡國輝表示，玉聖宮舉辦「第一屆世界廣澤尊王文化季暨蓬島巡香」活動迎接。
接駕盛典今天下午1點在花園夜市隆重舉行，現場安排融合音樂饗宴、文化表演等多種元素活動，包含秀琴歌劇團大公演、明華園天字戲劇團公演，以及廟宇社區巡禮。
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據了解，鳳山寺位於南安詩山鎮境內的文章山麓，該地因山形如鳳翥，也稱鳳山，是歷史悠久聞名遐邇閩南古剎，也是閩台和世界各地廣澤尊王宮闕廟宇的祖廟。始建於五代後晉天福三年(西元938年)，歷代屢有興廢。現在寺廟是1978年重修，成為鳳山知名旅遊地區。
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