科技便民！竹縣開發智慧福利系統平台 可查80項服務
2019-10-22 17:09
聯合報 記者郭政芬
／新竹即時報導
新竹縣政府今天啟動整合各局處資源，設置智慧福利系統平台，內有80項社會福利及服務，其中「福利資源問路站」系統即時顯示出所有可以申請的社會福利，相當便民，平台將於11月1日上線，呼籲民眾多多利用。
新竹縣長楊文科今天在記者會上，示範輸入資料及數據，直呼「老中青幼都關照到了，非常方便」。他表示，「文化‧科技‧智慧城」是施政願景，其中一項重點，就是要建設新竹縣成為智慧城市，竹縣已啟動智慧交通、智慧停車、智慧商圈、智慧農業、智慧照護等項目。
而「智慧福利系統平台」內容多元，舉凡公共哺集乳室、無障礙計程車資訊、桃竹苗精神復健機構、到宅沐浴車、社區大學、二代戒菸服務醫療院所、特殊教育班開班學校、申請聘僱外國人從事家庭看護工作的專業評估被看護者醫療機構、70歲以上老人健康檢查據點、免費新生兒聽力篩選醫療院所名單、法律諮詢單位列表等，共計80項社會福利及服務。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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社會處表示，為落實政府照顧弱勢族群政策，改善社會福利服務資源資訊散亂及福利服務申辦過程繁雜，整合躍升福利服務申辦系統、加強民眾業務查詢之便利性。自民國104起年積極推動「在地行動服務」計畫，提供民眾一站式福利服務，成效卓著，受惠民眾多達4865人次。
特別的是，在系統中設計規畫「福利資源問路站」和「福利資源地圖」，整合原本散落在各業務單位或民間資源的資訊，民眾可快速取得相關的福利資訊，並藉由「案件申辦進度查詢」及「福利資格查詢」來了解自身已申請的案件辦理狀況及補助情形。
另外，為顧及不便出門或無法操作系統民眾，第一線服務人員將主動提供個人化服務，以一站式數位服務，進行服務申辦、流程追蹤及資源連結，以提供服務使用者全方位的關懷服務。歡迎11月起多加利用系統網站：https://smart-welfare.hsinchu.gov.tw/ ，或洽縣府（03）5518101分機3175、3241。
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