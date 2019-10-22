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醫師返鄉服務 衛生福利部苗栗醫院添生力軍

2019-10-22 16:40聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣醫療資源相對都會型地區較為缺乏，唯一公立醫院衛生福利部苗栗醫院，近年來爭取優秀專科醫師返鄉服務接二連三，前年迎來創院首名神經外科醫師溫中瑜，去年再增加神經外科醫師吳聖文，最近又有特約口腔外科醫師洪敦杰加入苗醫團隊，再添生力軍。

48歲洪敦杰是苗栗市子弟，陽明醫學院牙醫系畢業，先後在台中榮民總醫院、彰化基督教醫院服務，目前仍在雲林縣若瑟醫院看診，他表示，苗栗縣沒有醫學中心，沒有口腔外科團隊的訓練，醫療專業的養成必須到外地，選擇離苗栗最近的台中榮總開啟職涯，也在台中市定居，2017年在雲林縣虎尾鎮開設診所。

他喜愛運動，認為是健康關鍵，並可舒緩生活工作上壓力及傷害，因此贊助雲林當地籃球賽事，近2年開始尋找有潛力的苗栗年輕人贊助經費，並與苗栗市建臺高級中學同學組成「樂活山林」車隊運動群組，基於家鄉的特殊感情，車隊活動經常在苗栗，並分享宣傳好山、好水及好人情。

洪敦杰因運動經常回苗栗，聽聞鄰里談論優秀子弟人才外流，希望苗栗子弟回鄉服務，加上同學衛生福利部苗栗醫院社工主任徐慧琪邀請下，返鄉在苗栗醫院服務，口腔外科是執業人數比較少的專科，他專長口腔顎面外科手術、牙周病手術、植牙軟硬組織手術、顏面外傷，及顳顎關節疾病、唾液腺疾病、困難齒巢骨重建等。

此外，溫中瑜2年前加入苗醫團隊，他是苗栗縣頭份市子弟，陽明大學醫學系畢業，歷任台北榮民總醫院、國泰綜合醫院神經外科住院醫師、住院總醫師，及衛福部基隆醫院神經外科主治醫師，曾於擔任住院醫師期間，獲得台北市醫師公會2013年度青年杏林獎殊榮，另於2014年獲得台灣神經脊椎外科醫學會優秀論文獎。

他基於故鄉情誼，看見苗栗鄉親的需要而返鄉服務，也是苗醫創院首名專任神經外科醫師，專長包括脊椎手術、微創脊椎手術、脊椎顯微手術、腦部顯微手術、腦部手術、脊椎外傷手術、周邊神經手術等。

吳聖文去年返鄉，他是苗栗縣三義鄉人，台北醫學大學醫學系畢業，歷任花蓮慈濟醫院神經外科住院總醫師、台中慈濟醫院神經外科研究醫師、衛福部花蓮醫院神經外科主治醫師、花蓮慈濟醫院神經外科主治醫師，專長微創脊椎手術、骨質疏鬆症治療、超音波導引疼痛治療及關節退化注射治療、腦部導航手術，頭部外傷、腦中風、水腦症等一般腦部手術，及周邊神經手術。

苗栗市子弟口腔外科醫師洪敦杰最近加入苗醫團隊，他也熱愛運動。記者范榮達／攝影
苗栗市子弟口腔外科醫師洪敦杰最近加入苗醫團隊，他也熱愛運動。記者范榮達／攝影
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神經外科醫師吳聖文是苗栗縣三義鄉人，去年返鄉服務。圖／衛生福利部苗栗醫院提供
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苗栗縣頭份市人溫中瑜（右五）去年返鄉服務，也是苗醫創院首名神外專科醫師。圖／衛生...
苗栗縣頭份市人溫中瑜（右五）去年返鄉服務，也是苗醫創院首名神外專科醫師。圖／衛生福利部苗栗醫院提供
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手術醫師苗栗縣
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