親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

我國爆屈公病群聚感染！5旬婦痛到走不動

因為媒合所以承攬？外平台經濟下，外送員契約爭議

桃園龍杰訓犬所虐狗案 時力籲：落實查核

2019-10-22 16:18聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

時代力量立法委員徐永明今日召開記者會，針對日前桃園龍杰訓犬所虐犬案，認為現行動保...
時代力量立法委員徐永明今日召開記者會，針對日前桃園龍杰訓犬所虐犬案，認為現行動保法保護不周，提出應修法跨大查核範圍及公開所有受罰店家及事由。圖／時代力量提供
分享
時代力量立法委員徐永明今日召開記者會，針對日前桃園龍杰訓犬所虐犬案，認為現行動保法保護不周，提出應修法跨大查核範圍及公開所有受罰店家及事由；並呼籲修法前，農委會應針對極有可能私下進行買賣、寄養及繁殖的業者，包括「以訓練為名招收犬隻住宿的訓練犬學校」、 「寵物美容訓練機構」、「比賽犬專門玩家」，進行全台的專案動物檢查。

農委會動物保護科長鄭祝菁會上表示，但對於要求全台查核的部分，因為動保法沒有規定將訓犬所納入管制，所以現階段只呼籲有進行「買賣、寄養及繁殖」的業者要來做許可登記。

時代力量中壢區立委候選人林佳瑋表示，規範中有「買賣、寄養及繁殖」行為的寵物業者都須申請許可，並接受查核及評鑑。希望農委會擴大查核未申請許可的業者，以落實查核。同時，「寵物業查核及評鑑辦法」中，地方政府只會針對申請許可的業者進行每年一次的查核及兩年一次的評鑑，但受限動物檢查能量不足，地方政府落實上無「義務動保員陪同」，林佳瑋呼籲查核應比照評鑑，讓更多監督的力量支持查核機制。

此外，除擴大查核，也希望農委會可透過既有的「特定寵物業管理系統」將在查核、評鑑中的業者名稱、違規事由、裁罰金額及是否改正的資訊公開，避免合法掩護非法情事發生。

徐永明也呼籲，農委會應針對「以訓練為名招收犬隻住宿的訓練犬學校」、「寵物美容訓練機構」及「比賽犬專門玩家」等，未申請許可登記進行繁殖、買賣與寄養地的業者，納入查核評鑑對象，或至少應要求地方政府進行專案查核，避免龍杰案重蹈覆轍。

時代力量立法委員徐永明今日召開記者會，針對日前桃園龍杰訓犬所虐犬案，認為現行動保...
時代力量立法委員徐永明今日召開記者會，針對日前桃園龍杰訓犬所虐犬案，認為現行動保法保護不周，提出應修法跨大查核範圍及公開所有受罰店家及事由。圖／時代力量提供
分享
時代力量立法委員徐永明今日召開記者會，針對日前桃園龍杰訓犬所虐犬案，認為現行動保...
時代力量立法委員徐永明今日召開記者會，針對日前桃園龍杰訓犬所虐犬案，認為現行動保法保護不周，提出應修法跨大查核範圍及公開所有受罰店家及事由。圖／時代力量提供
分享

寵物農委會寄養
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

醫師返鄉服務 衛生福利部苗栗醫院添生力軍

2019-10-22 16:40

爭取竹市「雙語教育示範城」 鄭宏輝提三支箭

2019-10-22 13:41

打造樂齡友善社區門市 鄭文燦：供照服員休息值得鼓勵

2019-10-22 12:52

竹市萬聖節動物趴 周末遊行

2019-10-21 23:56

竹北莊敬三路 將建跨溪橋梁

2019-10-21 23:52

龍潭北龍路缺口封不封 將再溝通

2019-10-21 23:49

改善通霄自來水 藍綠較勁

2019-10-21 23:45

議員：拚觀光要多管齊下

2019-10-21 23:40

桃市議員批遊客減少 觀旅局澄清

2019-10-21 23:37

桃園屠宰場發現禽流感 千餘隻嘉義紅羽土雞銷毀

2019-10-21 23:22

平鎮2處社區公共托育開幕 義興、莊敬幼兒有福了

2019-10-21 19:39

桃園前瞻推動不力、完工日期延後 ？工務局：沒延期

2019-10-21 18:02

新竹縣莊敬三路將新建跨越豆子埔溪橋梁 減少民眾繞行不便

2019-10-21 17:26

北埔暗巷萬聖趴 25日邀遊客來試膽

2019-10-21 15:38

第23屆TDK盃機械人競賽 明新科大蟬聯遙控組冠軍

2019-10-21 13:16

竹市萬聖節大遊行「動物搗蛋趴」26日晚間登場

2019-10-21 13:14

鐵玫瑰國際音樂大賽青虫aoi奪大賞 3樂團明年馬國演出

2019-10-21 12:33

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

基隆家電補助第二波開始了 這次有除濕機且免排隊

2019-10-22 12:52

家有「魚菜共生系統」 退休族樂當城市農夫

2019-10-21 19:40

得來速大排長龍交通打結 影響公車停靠民眾冒險上下車

2019-10-22 11:51

若輕軌不進淡水老街 侯友宜：工程就省下來

2019-10-22 15:55

1年2百萬人羅東夜市 為何畫了藍色標線？

2019-10-22 14:48

雲林百年歷史張家三秀園 整復再現風華

2019-10-22 11:48

影／象鼻岩巡邏人力加密 老外無視勸阻獨闖象背

2019-10-21 17:09

再不開始就來不及了！來聽她說3500公里朝聖之路的故事

2019-10-21 18:09

影／高雄市副市長葉匡時宣布 高雄解除登革熱警戒

2019-10-22 15:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top