桃園龍杰訓犬所虐狗案 時力籲：落實查核

2019-10-22 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



時代力量立法委員徐永明今日召開記者會，針對日前桃園龍杰訓犬所虐犬案，認為現行動保法保護不周，提出應修法跨大查核範圍及公開所有受罰店家及事由。圖／時代力量提供 分享 facebook 時代力量立法委員徐永明今日召開記者會，針對日前桃園龍杰訓犬所虐犬案，認為現行動保法保護不周，提出應修法跨大查核範圍及公開所有受罰店家及事由；並呼籲修法前，農委會應針對極有可能私下進行買賣、寄養及繁殖的業者，包括「以訓練為名招收犬隻住宿的訓練犬學校」、 「寵物美容訓練機構」、「比賽犬專門玩家」，進行全台的專案動物檢查。

農委會動物保護科長鄭祝菁會上表示，但對於要求全台查核的部分，因為動保法沒有規定將訓犬所納入管制，所以現階段只呼籲有進行「買賣、寄養及繁殖」的業者要來做許可登記。

時代力量中壢區立委候選人林佳瑋表示，規範中有「買賣、寄養及繁殖」行為的寵物業者都須申請許可，並接受查核及評鑑。希望農委會擴大查核未申請許可的業者，以落實查核。同時，「寵物業查核及評鑑辦法」中，地方政府只會針對申請許可的業者進行每年一次的查核及兩年一次的評鑑，但受限動物檢查能量不足，地方政府落實上無「義務動保員陪同」，林佳瑋呼籲查核應比照評鑑，讓更多監督的力量支持查核機制。

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此外，除擴大查核，也希望農委會可透過既有的「特定寵物業管理系統」將在查核、評鑑中的業者名稱、違規事由、裁罰金額及是否改正的資訊公開，避免合法掩護非法情事發生。