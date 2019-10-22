首屆新竹縣工藝展 將於松山文創園區展出

2019-10-22 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



《生活的形狀—新竹縣工藝展》將於10月26日到11月3日在臺北松山文創園區藝思空間快閃展出，邀請民眾一覽新竹生活風貌，副縣長陳見賢表示，感謝所有參與的藝術家們，他們將美好的藝術品與新竹生活結合，並注入新竹縣的在地客家文化，做出最好的呈現。

文化局提到這次文創工藝徵件部分作品展現了傳統技藝的精細，而部分作品則呈現了創新的巧思，許多傳統技藝非常精緻，期待未來透過此計畫舉辦工作營，媒合年輕設計師，將傳統技藝重新轉化，帶來新生。

評審之一的臺灣工藝之家曾定榆老師表示，這次是新竹縣第一次辦工藝展，收到非常多件作品，相當踴躍，從事工藝相當不容易，希望以後還能加入傳統工藝項目，讓比賽更加豐富。

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以「日子，慢慢吔流—新竹縣工藝吹拂計畫」徵件比賽起始，邀請文創工藝創作者以不同媒材型塑出新竹縣的風貌，最後評選出「食器組」及「居家用品及配件組」兩類組共8位得獎作品，代表竹縣在《生活的形狀-新竹縣工藝展》展出。。

「第一類組—食器組」首獎獲獎人，為竹北市川月堂陶藝家鍾鏡平所創作「免用濾紙咖啡沖泡器－桐花石磨文創版」，鍾鏡平平日多於大窩山創作，思考人與文化、土地之間的連結，並以陶瓷工藝精研，結合禪茶一味的哲學精神，關懷大自然，友善土地的環保意識，因而創作免濾紙咖啡沖泡器，體現文化創新及生活美學的真諦。

「第二類組—居家用品及配件組」首獎，為湖口鄉淨木坊創作者羅彥辰所設計之「坐望古橋」，以關西鎮東安古橋為發想，將橋連接人與土地之間的意象，結合早期農村生活中常見的凳，羅彥辰表示，利用橋的形體轉化爲凳，藉木的溫潤傳遞先人簡單質樸、樂天知足的人生態度，盼望透過此作品，傳達人與土地友善相處的意念，提醒眾人文化傳承的使命。

其中北埔陶藝家馬續承的全臺獨創雙圓心壺作品也入圍，馬續承表示，雙圓心壺與一般的茶壺有所不同，運用移位拉法，做出上下兩個圓心點，會繼續努力創作出更棒的作品。