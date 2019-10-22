爭取竹市「雙語教育示範城」 鄭宏輝提三支箭
2019-10-22 13:41
聯合報 記者王駿杰
／新竹即時報導
行政院計畫2030年讓台灣逐步邁向雙語國家，民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝看準竹市有高出生率，是年輕城市，昨提出雙語教育三支箭，主張「鬆綁法規」、「擴增雙語師資」、「雙語教育生活化」，希望能計畫爭取竹市成為全國性雙語示範城市，讓英語教學生活化。
際化是不可改變的趨勢！鄭宏輝指出，行政院在去年拍板「2030雙語國家政策發展藍圖」，竹市14歲以下的孩子占全市人口18%。根據2017年「家庭收支調查」，竹市父母一年花在孩子身上的「教育費」達4.1萬元，排名全國第二，這樣的城市特質非常適合發展雙語教育，他將全力爭取竹市成為台灣雙語教育的領頭羊。
鄭宏輝說，第一支箭「鬆綁法規」，期盼教育部盡快鬆綁「國民教育法」、「高級中等教育法」，讓地方政府有法源依據，可指定公立學校辦理雙語學校或雙語部，另外，鬆綁「私立學校法」，則是有條件開放本國學生進入外僑學校就讀。
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第二支箭是「擴增雙語師資」，鄭宏輝說，竹市是最早引進外師的縣市，未來預計要向中央爭取更多預算提高外師名額，運用國際學生、僑生、華裔青年等資源擴充師資，協助提升英語教學資源中心能量。
第三支箭則是「雙語教學生活化」，盼台灣的英語教育不再是訓練學生考試，改以「沉浸式教學」的方式，讓學生在日常生活中有更多使用英語的機會，很自然的使用英語的與他人互動。
鄭宏輝團隊抓緊雙語教育議題，先拍攝影片關心學子們學習情況，發現不少學生雖認真學英語，但生活中卻很少使用英語。昨天舉辦記者會，邀請多位年輕家長、孩子、康軒出版社公關長許牧民、多位在地議員一同關心雙語教育。
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