親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

永續能源論壇／諾獎得主：能源要穩健發展 不應影響窮人

中國GDP穩中有進？人大教授發文打臉秒被刪

爭取竹市「雙語教育示範城」 鄭宏輝提三支箭

2019-10-22 13:41聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

行政院計畫2030年讓台灣逐步邁向雙語國家，民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝看準竹市有高出生率，是年輕城市，昨提出雙語教育三支箭，主張「鬆綁法規」、「擴增雙語師資」、「雙語教育生活化」，希望能計畫爭取竹市成為全國性雙語示範城市，讓英語教學生活化。

際化是不可改變的趨勢！鄭宏輝指出，行政院在去年拍板「2030雙語國家政策發展藍圖」，竹市14歲以下的孩子占全市人口18%。根據2017年「家庭收支調查」，竹市父母一年花在孩子身上的「教育費」達4.1萬元，排名全國第二，這樣的城市特質非常適合發展雙語教育，他將全力爭取竹市成為台灣雙語教育的領頭羊。

鄭宏輝說，第一支箭「鬆綁法規」，期盼教育部盡快鬆綁「國民教育法」、「高級中等教育法」，讓地方政府有法源依據，可指定公立學校辦理雙語學校或雙語部，另外，鬆綁「私立學校法」，則是有條件開放本國學生進入外僑學校就讀。

第二支箭是「擴增雙語師資」，鄭宏輝說，竹市是最早引進外師的縣市，未來預計要向中央爭取更多預算提高外師名額，運用國際學生、僑生、華裔青年等資源擴充師資，協助提升英語教學資源中心能量。

第三支箭則是「雙語教學生活化」，盼台灣的英語教育不再是訓練學生考試，改以「沉浸式教學」的方式，讓學生在日常生活中有更多使用英語的機會，很自然的使用英語的與他人互動。

鄭宏輝團隊抓緊雙語教育議題，先拍攝影片關心學子們學習情況，發現不少學生雖認真學英語，但生活中卻很少使用英語。昨天舉辦記者會，邀請多位年輕家長、孩子、康軒出版社公關長許牧民、多位在地議員一同關心雙語教育。

鄭宏輝昨提出雙語教育三支箭，主張「鬆綁法規」、「擴增雙語師資」、「雙語教育生活化...
鄭宏輝昨提出雙語教育三支箭，主張「鬆綁法規」、「擴增雙語師資」、「雙語教育生活化」，希望能計畫爭取竹市成為全國性雙語示範城市，讓英語教學生活化。記者王駿杰／攝影
分享

鄭宏輝行政院教育部
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

打造樂齡友善社區門市 鄭文燦：供照服員休息值得鼓勵

2019-10-22 12:52

竹市萬聖節動物趴 周末遊行

2019-10-21 23:56

竹北莊敬三路 將建跨溪橋梁

2019-10-21 23:52

龍潭北龍路缺口封不封 將再溝通

2019-10-21 23:49

改善通霄自來水 藍綠較勁

2019-10-21 23:45

議員：拚觀光要多管齊下

2019-10-21 23:40

桃市議員批遊客減少 觀旅局澄清

2019-10-21 23:37

桃園屠宰場發現禽流感 千餘隻嘉義紅羽土雞銷毀

2019-10-21 23:22

平鎮2處社區公共托育開幕 義興、莊敬幼兒有福了

2019-10-21 19:39

桃園前瞻推動不力、完工日期延後 ？工務局：沒延期

2019-10-21 18:02

新竹縣莊敬三路將新建跨越豆子埔溪橋梁 減少民眾繞行不便

2019-10-21 17:26

北埔暗巷萬聖趴 25日邀遊客來試膽

2019-10-21 15:38

第23屆TDK盃機械人競賽 明新科大蟬聯遙控組冠軍

2019-10-21 13:16

竹市萬聖節大遊行「動物搗蛋趴」26日晚間登場

2019-10-21 13:14

鐵玫瑰國際音樂大賽青虫aoi奪大賞 3樂團明年馬國演出

2019-10-21 12:33

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

家有「魚菜共生系統」 退休族樂當城市農夫

2019-10-21 19:40

高市代燒垃圾量大 明後年到期不續舊約

2019-10-21 14:24

得來速大排長龍交通打結 影響公車停靠民眾冒險上下車

2019-10-22 11:51

快訊！泰山區臨時停水24小時 受災戶數達7493戶

2019-10-21 14:25

影／象鼻岩巡邏人力加密 老外無視勸阻獨闖象背

2019-10-21 17:09

再不開始就來不及了！來聽她說3500公里朝聖之路的故事

2019-10-21 18:09

柯文哲趴趴走頻失言 市議會國民黨轟有市長比沒市長糟

2019-10-21 17:11

大巨蛋再爆爭議 光害遲遲未解決

2019-10-21 19:32

韓國瑜稱增7萬工作 高市議員指增3千投保人

2019-10-21 14:02

新竹縣莊敬三路將新建跨越豆子埔溪橋梁 減少民眾繞行不便

2019-10-21 17:26

新北捷運青年住宅租金補貼今受理 最高補助2400元

2019-10-21 23:51

基隆家電補助第二波開始了 這次有除濕機且免排隊

2019-10-22 12:52

高雄藤枝公車中斷十年 幸福小黃今起上山服務

2019-10-21 19:35

史努比路跑誤發獎牌、路線不佳引怨 主辦方：會再檢討

2019-10-21 14:24

美麗熟女鄉長盛裝走秀 新住民媽媽讚不絕口

2019-10-21 15:50

鈴蘭通納涼會 穿和服老城區散步

2019-10-21 14:56

水湳園區巨大天橋經過壓力大？市府：植栽後會改觀

2019-10-21 18:26

雲林百年歷史張家三秀園 整復再現風華

2019-10-22 11:48

國民黨澎湖黨部主委選前遭撤換 呂永泰：剛好可休息

2019-10-21 20:45

台中重現鈴蘭通 周六周日封街遊行

2019-10-21 23:33

水湳天橋龐大呆板 民眾罵醜爆了

2019-10-21 23:16

不只鶯歌要有新消防分隊 淡海新市鎮也將規劃

2019-10-21 18:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top