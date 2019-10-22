打造樂齡友善社區門市 鄭文燦：供照服員休息值得鼓勵
2019-10-22 12:52
聯合報 記者曾增勳
／桃園即時報導
桃園市老人福利津貼六都之冠，吸引銀髮族移居，桃園市老人居住宅增加最多，加入長照服務，台灣房屋在桃園區大有路成立樂齡友善社區門市，今天上午由市長鄭文燦、台灣房屋首席總經理彭培業主持開幕，鄭文燦說，喘息照服員一個人要服務好幾個家庭，很辛苦，照服員權
益很重要，台灣房屋據點很多，走進社區提供照服員休息站，值得大大鼓勵。
台灣房屋大有旗艦直營店為走進社區服務打造樂齡友善社區門市，提供照顧喘息照服員一個休息中繼站，開幕為吸引社區老齡人口參與，提供1000份愛心農場生產蔬菜。彭培業宣布，台灣房屋所有直營門市，將同步設置全功能血壓計、照顧喘息者休息空間，也開放社區民眾一起關心健康。
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鄭文燦表示，為了解社區照顧個案，他最近請里長查訪社區需照顧服務對象，全市約8、9000人在養護之家，近1萬人靠著外籍看護工照顧，更多部分失能、失智者需人照顧，需要里長、里幹事發掘個案，台灣房屋提供照服員休息站，讓照服員休息空間，值得鼓勵推廣。
彭培業表示，為關心里鄰健康、服務社區，台灣房屋創業界之先，提倡樂齡友善社區門市，提供空間和能量，讓照服社工有個休息空間，也提供社區民眾服務，也讓該公司感到光榮。
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