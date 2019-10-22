桃園長庚護理之家啟用 光照區多元宗教室助心靈療癒

2019-10-22 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



為照顧長期洗腎、氣切患者及其它需短期或長期療養者，長庚醫院繼「長青護理之家」之後，再成立「桃園長庚護理之家」，昨天舉行啟用典禮，由長庚決策委員會程文俊主委、桃園長庚醫院楊政達院長等主管共同剪綵，繼續為國內的長期照護共盡心力。

程文俊主委表示，台灣已進入高齡化社會，大家都應認真面對長期照護議題，並且積極尋求解決辦法。當老年人隨著年齡增長，身心功能衰退而無法自我照顧時，可以提供長期或是短期的醫療照顧及全面身心靈照護的護理之家就愈顯重要。

「長青護理之家」2001年3月設立啟用，提供多元醫療照顧與溫馨的心靈關懷，多年來彌補了許多家庭醫護功能的不足，分擔了每個小家庭照顧上的壓力與責任，讓家庭獲得喘息的機會。

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新啟用的「桃園長庚護理之家」，第一期規畫49床，位置在桃園長庚紀念醫院南棟六樓，占地722坪，內部環境優雅，環境特色包括光照區，可改善失智症睡眠障礙及憂鬱程度，還有依住民需求提供多元宗教室，並運用四季壁畫，提供住民知覺感官刺激等。

長庚表示，目前全台灣65歲以上長者約300萬人，估計每個人多多少少都有兩至三種的慢性病，如果日後老人家都因病或失能住院，所有醫院恐都難以承受，因此可以預見台灣民眾對長期照護的需求性已愈來愈迫切。

新啟用的「桃園長庚護理之家」分兩期拓展，昨天啟用的為第一期共49床，開放入住的對象主要是洗腎及氣切患者、需短期或長期療養長者、日常生活功能障礙及術後照護患者、需技術性護理服務及生活照護者。