議員：拚觀光要多管齊下

2019-10-21 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／桃園報導



桃園市今年7、8月部分觀光遊憩區遊客人數下降，前5名幅度從-14%到-74%不等，議員提醒市府不能只靠辦大型活動。 圖／市議員蔡永芳議會質詢畫面 分享 facebook 桃園市觀旅局昨天反駁觀光旅遊人次劇烈下滑，指出交通部過去的統計方式甚至計次位置都有問題，經過溝通後，中央已經同意採大數據真實反映遊客人次，不過議員謝美英、蘇家明、林政賢等人強調，拚觀光不能只看統計數字，要改善軟硬體，多元行銷等方式更不能少。

觀旅局表示，按過去交通部訂定的統計方式，以大溪中正公園（大溪老街後方）為例，計數器只以景觀電梯搭乘人次為計算基準，但是到中正公園的遊客並不一定會搭乘電梯，遊客有些爬梯前往或是從大溪老街、木博館方向進入，不能全面掌握遊客人數，對外公布的數據因而失真。

觀旅局正研擬以電信大數據為基礎，調整桃園景點遊客人數統計方式，中正公園如果用原先計數器統計，7月遊客為1萬3825人次、8月1萬4009人次，改採電信大數據統計，7月為23萬4570 人次，8月19萬7838人次，幾乎是10倍的差距，將報請交通部觀光局修正統計方式。

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市議員黃婉如要求觀旅局不能只看數字，或只靠辦大型活動充觀光客人次，要整體發展並表現不同的觀光特色和多元行銷。議員余信憲要觀旅局參考韓國「觀光公社」，宣傳觀光旅遊活潑多元，很受年輕人喜愛，蘇家明議員提醒市府不要只向日本、韓國招手，新加坡、馬來西亞也有很大市場。