平鎮2處社區公共托育開幕 義興、莊敬幼兒有福了

2019-10-21 19:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



桃園市公設民營平鎮義興以及平鎮莊敬社區公共托育家園於今天開幕，2處社區公共托育家園皆由市政府，委託財團法人三之三生命教育基金會經營管理。市長鄭文燦表示，將持續推動提供優質友善平價托育服務，增設更多微型公托，支持家庭照顧兒童，讓年輕家庭敢生能養，負擔大幅減輕。

桃園市長鄭文燦表示，為因應少子化危機，市府配合中央前瞻基礎建設計畫推行「微型公共托育家園」政策，希望活化既有的市民活動中心或里民集會所等空間，打造小而美、溫馨舒適的托育環境。

目前桃園市已開辦12處親子館、2輛行動親子車、9處公設民營托嬰中心及西門、慈文及中壢中正等3處社區公共托育家園，隨著平鎮區公共托育家園的成立，希冀能逐步減輕年輕夫妻育兒的負擔，提供平價優質、社區型的托育服務，讓桃園成為一座「優生樂養」的城市。

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公托家園每月收費上限為9000元，桃園市另針對3歲以下幼兒每人每月最高補助3000元的育兒津貼；桃園市準公共化幼兒園簽約率將近5成，為六都之冠，若選擇就讀私立幼兒園每月收費上限5000元，家長可獲補助4500元，即每月最多僅需負擔4500元。希望藉由多元的社福措施讓年輕家庭甜蜜多一點、負擔少一點。

市長鄭文燦表示，平鎮區除今天開幕的義興及莊敬社區2處公共托育家園外，另規劃於東安國中再增設1處，預計於109年上半年開幕收托；此外，市府正規劃在新富市場、復旦圖書分館及南勢地政事務所設置3處公托中心，每處預計收托45名幼兒，新富市場公托中心預計109年完成設置，不斷提升本市公共托育量能，並提供幼兒最優質的照護環境。