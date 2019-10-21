親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

桃園客文館後方公園 參與式計畫進行環境改造

2019-10-21 18:34聯合報 記者張弘昌／即時報導

桃園市政府客家事務局今天在龍潭區富林里市民活動中心，舉辦桃園市客家文化館後方公園，環境改造參與式預算計畫說明會，邀集周邊居民共同參與，讓大家集思廣益，打造自己想要的公園。

桃園市政府自2016年開始推動參與式預算，2017年擴大辦理，使部分市府預算透過一定程序，能讓市民了解預算數字背後涵義，並且自己決定使用方式。

市府推動參與式預算包含公園綠美化、社區營造、景觀改善、社福扶助、橋下空間活化、回饋金使用、文化觀光及市民卡應用等多元面向，截至目前為止總經費已超過9500萬元，超過50個提案以參與式預算模式來決定預算用途。

讓更多民眾能關注公園使用和環境改造議題，表達自身訴求，客家事務局於客家文化館後方公園辦理參與式預算計畫，討論議題聚焦於特色主題公園、安全使用環境及無障礙空間改造等主軸，由客家文化館周邊3個里的居民參與。

藉由議題診斷、構想方案及預算分配的研討，提出公園改造的方向，後續將透過召開工作坊及公民公開投票等過程，產出未來推動方案，並執行工程以落實改造。

桃園市政府客家事務局局長何明光表示，客家文化館串聯了龍潭大池、三坑老街和石門水庫等熱門旅遊景點，是桃園客家文化傳承的重點館舍，2018年來館人數已達62萬7千人，後方公園除了是遊客駐足體驗的空間外，也是周邊居民重要的休憩場所，自2008年落成啟用至今，公園空間和設施已不敷使用。

去年市府配合2018桃園客家桐花祭，以「遊寮客文館」進行後方公園閒置空間改造的公民參與試辦計畫，在後方公園打造「桐花美好列車站」及地景藝術，成功為公民參與和參與式預算打下了基礎。

現搭乘近年特色公園的流行趨勢，盼透過「桃園市客家文化館後方公園參與式預算計畫」提升地方凝聚力，由居民來提案、參與討論，決定這座公園的主題、方向及策略，將公園打造為當地居民的理想公園，也成為龍潭的特色公園。

桃園市客文館後方公園推動參與式計畫，共同進行環境改造，客家局局長何明光親臨現場說...
桃園市客文館後方公園推動參與式計畫，共同進行環境改造，客家局局長何明光親臨現場說明。圖／桃園市客家事務局提供
分享
桃園市客文館後方公園推動參與式計畫，共同進行環境改造附近居民踴躍參與。圖／桃園市...
桃園市客文館後方公園推動參與式計畫，共同進行環境改造附近居民踴躍參與。圖／桃園市客家事務局提供
分享
桃園市客文館後方公園推動參與式計畫，共同進行環境改造民眾熱列提案。圖／桃園市客家...
桃園市客文館後方公園推動參與式計畫，共同進行環境改造民眾熱列提案。圖／桃園市客家事務局提供
分享
桃園市客文館後方公園推動參與式計畫，共同進行環境改造說明會，附近建林里、富林里及...
桃園市客文館後方公園推動參與式計畫，共同進行環境改造說明會，附近建林里、富林里及三林里居民出席踴躍發表竟見。圖／桃園市客家事務局提供
分享

客家文化
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

桃園前瞻推動不力、完工日期延後 ？工務局：沒延期

2019-10-21 18:02

新竹縣莊敬三路將新建跨越豆子埔溪橋梁 減少民眾繞行不便

2019-10-21 17:26

北埔暗巷萬聖趴 25日邀遊客來試膽

2019-10-21 15:38

助偏鄉及弱勢產婦做好月子 台東擬推褓母到宅服務

2019-10-21 15:00

第23屆TDK盃機械人競賽 明新科大蟬聯遙控組冠軍

2019-10-21 13:16

竹市萬聖節大遊行「動物搗蛋趴」26日晚間登場

2019-10-21 13:14

鐵玫瑰國際音樂大賽青虫aoi奪大賞 3樂團明年馬國演出

2019-10-21 12:33

玄奘師生巧手 速寫新埔宗祠

2019-10-20 23:34

桃園搭公車 抽iPhone11 評選五星司機

2019-10-20 23:34

秀山榨菜有故事 循客家古法製作 飄香一甲子

2019-10-20 23:31

全運會 竹市女將泳奪首金

2019-10-20 23:28

北埔「藝」起來 復古阿哥哥逗陣踩街

2019-10-20 23:26

女力崛起 桃園買車、擁2車 女比男多

2019-10-20 23:18

他的榨菜有故事 客家古法醃製傳承飄香逾1甲子

2019-10-20 19:58

年輕人用速寫記錄宗祠之美 首度於新埔宗祠博物館展覽

2019-10-20 16:56

全運會花蓮計389人參賽 目前摘下3金3銀3銅好成績

2019-10-20 15:45

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

影／砂石車輾死祖孫二人 中警前進校園宣導大車內輪差

2019-10-21 09:29

確定如常 西拉雅國家風景區年底搬回台南官田

2019-10-21 07:32

泰山水管線爆裂 道路封閉、逾7000戶將停水

2019-10-21 13:55

約400年前爭奪和平島 西班牙給荷蘭的第一封戰帖曝光

2019-10-20 20:06

韓國瑜庶民後援會成立 現場人山人海

2019-10-20 20:56

黑白無常現身這間派出所 警察見了不怕直說「萌翻了」

2019-10-21 11:40

他的榨菜有故事 客家古法醃製傳承飄香逾1甲子

2019-10-20 19:58

影／交通部提水上高架替代案動畫 鄉長：失敗錯誤

2019-10-21 11:39

高市代燒垃圾量大 明後年到期不續舊約

2019-10-21 14:24

台電公司擬興建高壓電塔 七股居民：抗爭到底

2019-10-20 21:08

把2萬噸的垃圾山一次打包 雲林垃圾場將成無臭倉庫

2019-10-21 13:27

韓國瑜嘉義市造勢 李佳芬胞弟到場助講

2019-10-20 20:24

小黃義勇軍挺韓誓師大會 計程車在草地排成「韓」字

2019-10-20 20:03

韓國瑜稱增7萬工作 高市議員指增3千投保人

2019-10-21 14:02

為病患累到心臟裝支架 郭成興獲醫奉獎、饒慶鈴致賀

2019-10-21 11:22

開口合唱「你是我的兄弟」 侯友宜羞：我歌喉實在差

2019-10-20 20:26

柯文哲趴趴走頻失言 市議會國民黨轟有市長比沒市長糟

2019-10-21 17:11

影／象鼻岩巡邏人力加密 老外無視勸阻獨闖象背

2019-10-21 17:09

高雄鐵道變綠廊 民讚空氣變清淨

2019-10-20 23:41

土城醫院明年試營 林口長庚當援軍

2019-10-20 23:13

快訊！泰山區臨時停水24小時 受災戶數達7493戶

2019-10-21 14:25

淡海輕軌進淡水老街？ 侯友宜：爭取共識

2019-10-21 00:09

史努比路跑誤發獎牌、路線不佳引怨 主辦方：會再檢討

2019-10-21 14:24

看問題／燈會、焰火、設計展 今年台灣「非常屏東」

2019-10-20 23:30

美麗熟女鄉長盛裝走秀 新住民媽媽讚不絕口

2019-10-21 15:50

里長大小聲／李培鈺新手上路 周周施政報告

2019-10-20 23:23

台港11名癌友10天騎車環島 他們說「不要標籤我們」

2019-10-21 09:40

和平島擬設潛艦園區 居民怕更塞

2019-10-21 00:14

神木級長尾栲 板根超壯觀

2019-10-20 23:33

台中市警局迎來統調警力137人 副局長：恪遵風紀

2019-10-21 12:21

板橋派出所新駐地落成 侯友宜感動：派出所期待很久

2019-10-21 11:22

北市南門中繼市場缺水 今換管改善

2019-10-21 00:17

多肉植物夯 陽台族、頂樓族也搶大餅

2019-10-20 23:34

西拉雅風管處 10年好事多磨 仍回起點

2019-10-21 00:07

再不開始就來不及了！來聽她說3500公里朝聖之路的故事

2019-10-21 18:09

小花蔓澤蘭殘株多用途 可成酵素或製成薰香治小黑蚊

2019-10-21 14:57

全球首創釣具觀光工廠 寶熊漁樂碼頭開幕月底前免費

2019-10-21 12:30

鈴蘭通納涼會 穿和服老城區散步

2019-10-21 14:56

基隆味都在這 委託行2度變「潮」

2019-10-20 23:25

北埔「藝」起來 復古阿哥哥逗陣踩街

2019-10-20 23:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top