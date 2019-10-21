桃園客文館後方公園 參與式計畫進行環境改造

2019-10-21 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



桃園市政府客家事務局今天在龍潭區富林里市民活動中心，舉辦桃園市客家文化館後方公園，環境改造參與式預算計畫說明會，邀集周邊居民共同參與，讓大家集思廣益，打造自己想要的公園。

桃園市政府自2016年開始推動參與式預算，2017年擴大辦理，使部分市府預算透過一定程序，能讓市民了解預算數字背後涵義，並且自己決定使用方式。

市府推動參與式預算包含公園綠美化、社區營造、景觀改善、社福扶助、橋下空間活化、回饋金使用、文化觀光及市民卡應用等多元面向，截至目前為止總經費已超過9500萬元，超過50個提案以參與式預算模式來決定預算用途。

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讓更多民眾能關注公園使用和環境改造議題，表達自身訴求，客家事務局於客家文化館後方公園辦理參與式預算計畫，討論議題聚焦於特色主題公園、安全使用環境及無障礙空間改造等主軸，由客家文化館周邊3個里的居民參與。

藉由議題診斷、構想方案及預算分配的研討，提出公園改造的方向，後續將透過召開工作坊及公民公開投票等過程，產出未來推動方案，並執行工程以落實改造。

桃園市政府客家事務局局長何明光表示，客家文化館串聯了龍潭大池、三坑老街和石門水庫等熱門旅遊景點，是桃園客家文化傳承的重點館舍，2018年來館人數已達62萬7千人，後方公園除了是遊客駐足體驗的空間外，也是周邊居民重要的休憩場所，自2008年落成啟用至今，公園空間和設施已不敷使用。

去年市府配合2018桃園客家桐花祭，以「遊寮客文館」進行後方公園閒置空間改造的公民參與試辦計畫，在後方公園打造「桐花美好列車站」及地景藝術，成功為公民參與和參與式預算打下了基礎。