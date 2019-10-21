桃園前瞻推動不力、完工日期延後 ？工務局：沒延期

2019-10-21 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



桃園市議會今天安排市政府工務局工作報告，市議員黃敬平不滿平鎮民俗公園天幕、乙未戰爭紀念公園完工時間一延一再延，尤其是已未戰爭紀念公園連跳3次，周邊住家、商店、公司眼見公園地下停車場完工「無限期」，停車很不方便怨聲四起。

工務局人員說明，乙未戰爭紀念公園基地總面積約4公頃，主要施作工項為建築工程地下一層停車場、圓形跨橋設施、乙未紀念造型牆及公園景觀休憩設施等，開工後工期600個工作天，原本就預訂明年10月2日完工，目前在出土階段因為有部用地為墓區，土方外運一度受阻影響進度，局長賴宇亭表示會要求承包商加快施工進度。

黃敬平指出，乙未戰爭公園工程費經費4億1469萬元，屬於中央前瞻計畫重要建設，去年市長鄭文燦選舉時還辦開工說明會，表示明年4月會完工，同年11月19日開工動土，迄今已一年，精間工務局人員還告訴他今年11月地下停車場可以先完工啟用，紓解附近停車位一位難求的問題。

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不過工務局今天在議會的工作報告指這項工程進度9.2867%，先不說工程進度算到小數點第4位是怎麼算的，市長在開工動土時宣稱明年(109年)4月要完工，現在已經10月底了，工務局又說要明年10月2日完工，他不解過了近一年工程進度只有9%，再一年就能完成90%？讓人難以苟同，也憂心工程品質，市府一再開不能兌現的「芭樂票」，讓人不知道公園到底何時能完工。

黃敬平說，乙未公園在聯新國際醫院、復旦高中、平興國中等住宅區密集、學校多又靠近大醫院，平時和上下班時段車流輛大，當初為了蓋公園，還幫忙市府和民眾溝通，取消平鎮區育達路二段、復旦路二段路邊50多個停車格，他到現場會勘，並在臉書幫忙溝通，轉述市府11月地下停車場就能啟用的說法，沒想到是「假消息」，市府現在說明年10月2日完工，就像當初平鎮民俗公園天幕，也是延後完工。