親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陳同佳來台受審會怎樣？ 黃暐瀚：台灣會一秒鐘矮化嗎？

高中三年不敢拿下口罩 戽斗妹變臉後終能好好吃碗麵

新竹縣莊敬三路將新建跨越豆子埔溪橋梁 減少民眾繞行不便

2019-10-21 17:26聯合報 記者陳斯穎／即時報導

新竹縣政府向中央爭取補助計畫，將新建莊敬三路跨越豆子埔溪的跨河橋梁，縣長楊文科表示，原本民眾需繞行勝利七、八街，但因上下班易塞車，必須多等超過2個紅綠燈，新橋梁完工後，將有效減少民眾交通動線繞行的不便，減少約10分鐘的路程。

工務處表示，位於竹北市的莊敬三路，受豆子埔溪阻隔被分為兩段，因沒有橋梁民眾無法直行通過，只能繞行豆子埔溪兩側的勝利七街及勝利八街，從與莊敬三路平行的莊敬五街及莊敬六街的莊敬橋、自強橋通過豆子埔溪到對岸，再沿著勝利七街及勝利八街騎往莊敬三路，民眾多次反映耗時不便。

為了提升交通效能，縣府向中央爭取計畫補助，本月初獲得「竹北市莊敬三路跨越豆子埔溪橋梁興建工程」補助總經費3210萬元，其中中央補助款約2535萬，地方配合款約674萬元，後續將循程序提送墊付案，通過後就可以動支、發包，預計2021年7月前完工。

工務處表示，新建橋梁依照現有莊敬三路的路寬及斷面設計，計畫建置橋面寬度16公尺、橋長約23公尺、雙向二車道的橋梁，並在上下游兩側增設2.25公尺的人行道，橋梁景觀規劃也將著重於自然生態的結合，塑造出以「人」為本，以「生態」為輔的優質環境。

位於竹北市的莊敬三路，受豆子埔溪阻隔被分為兩段，因沒有橋梁，民眾無法直行通過到對...
位於竹北市的莊敬三路，受豆子埔溪阻隔被分為兩段，因沒有橋梁，民眾無法直行通過到對岸的莊敬三路。記者陳斯穎／攝影
分享

人行道新竹
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

桃園前瞻推動不力、完工日期延後 ？工務局：沒延期

2019-10-21 18:02

北埔暗巷萬聖趴 25日邀遊客來試膽

2019-10-21 15:38

助偏鄉及弱勢產婦做好月子 台東擬推褓母到宅服務

2019-10-21 15:00

第23屆TDK盃機械人競賽 明新科大蟬聯遙控組冠軍

2019-10-21 13:16

竹市萬聖節大遊行「動物搗蛋趴」26日晚間登場

2019-10-21 13:14

鐵玫瑰國際音樂大賽青虫aoi奪大賞 3樂團明年馬國演出

2019-10-21 12:33

玄奘師生巧手 速寫新埔宗祠

2019-10-20 23:34

桃園搭公車 抽iPhone11 評選五星司機

2019-10-20 23:34

秀山榨菜有故事 循客家古法製作 飄香一甲子

2019-10-20 23:31

全運會 竹市女將泳奪首金

2019-10-20 23:28

北埔「藝」起來 復古阿哥哥逗陣踩街

2019-10-20 23:26

女力崛起 桃園買車、擁2車 女比男多

2019-10-20 23:18

他的榨菜有故事 客家古法醃製傳承飄香逾1甲子

2019-10-20 19:58

年輕人用速寫記錄宗祠之美 首度於新埔宗祠博物館展覽

2019-10-20 16:56

全運會花蓮計389人參賽 目前摘下3金3銀3銅好成績

2019-10-20 15:45

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

整隻小卷包進去 基隆這家天婦羅賣到國外去了

2019-10-20 19:23

挺韓「五虎將」在高雄岡山造勢 韓粉熱情不減

2019-10-20 19:26

確定如常 西拉雅國家風景區年底搬回台南官田

2019-10-21 07:32

影／砂石車輾死祖孫二人 中警前進校園宣導大車內輪差

2019-10-21 09:29

約400年前爭奪和平島 西班牙給荷蘭的第一封戰帖曝光

2019-10-20 20:06

一貫道親高呼蔡英文當選連任 蔡走後否認有政治立場

2019-10-20 19:20

韓國瑜庶民後援會成立 現場人山人海

2019-10-20 20:56

陳允萍主動請纓 入黨隔天就獲提名參選台東區域立委

2019-10-20 19:31

泰山水管線爆裂 道路封閉、逾7000戶將停水

2019-10-21 13:55

黑白無常現身這間派出所 警察見了不怕直說「萌翻了」

2019-10-21 11:40

他的榨菜有故事 客家古法醃製傳承飄香逾1甲子

2019-10-20 19:58

影／交通部提水上高架替代案動畫 鄉長：失敗錯誤

2019-10-21 11:39

高市代燒垃圾量大 明後年到期不續舊約

2019-10-21 14:24

台電公司擬興建高壓電塔 七股居民：抗爭到底

2019-10-20 21:08

韓國瑜嘉義市造勢 李佳芬胞弟到場助講

2019-10-20 20:24

把2萬噸的垃圾山一次打包 雲林垃圾場將成無臭倉庫

2019-10-21 13:27

小黃義勇軍挺韓誓師大會 計程車在草地排成「韓」字

2019-10-20 20:03

韓國瑜稱增7萬工作 高市議員指增3千投保人

2019-10-21 14:02

韓國瑜嘉義庶民後援會誓師 攤販準備好了

2019-10-20 19:18

開口合唱「你是我的兄弟」 侯友宜羞：我歌喉實在差

2019-10-20 20:26

為病患累到心臟裝支架 郭成興獲醫奉獎、饒慶鈴致賀

2019-10-21 11:22

高雄鐵道變綠廊 民讚空氣變清淨

2019-10-20 23:41

淡海輕軌進淡水老街？ 侯友宜：爭取共識

2019-10-21 00:09

史努比路跑誤發獎牌、路線不佳引怨 主辦方：會再檢討

2019-10-21 14:24

土城醫院明年試營 林口長庚當援軍

2019-10-20 23:13

里長大小聲／李培鈺新手上路 周周施政報告

2019-10-20 23:23

美麗熟女鄉長盛裝走秀 新住民媽媽讚不絕口

2019-10-21 15:50

柯文哲趴趴走頻失言 市議會國民黨轟有市長比沒市長糟

2019-10-21 17:11

看問題／燈會、焰火、設計展 今年台灣「非常屏東」

2019-10-20 23:30

幫吳怡農站台 陳菊笑稱：沒想到長大變這麼帥氣

2019-10-20 19:26

台港11名癌友10天騎車環島 他們說「不要標籤我們」

2019-10-21 09:40

南投茶博11天吸60萬人 賣8500萬打破10年紀錄

2019-10-20 19:15

和平島擬設潛艦園區 居民怕更塞

2019-10-21 00:14

影／象鼻岩巡邏人力加密 老外無視勸阻獨闖象背

2019-10-21 17:09

神木級長尾栲 板根超壯觀

2019-10-20 23:33

快訊！泰山區臨時停水24小時 受災戶數達7493戶

2019-10-21 14:25

台中市警局迎來統調警力137人 副局長：恪遵風紀

2019-10-21 12:21

板橋派出所新駐地落成 侯友宜感動：派出所期待很久

2019-10-21 11:22

北市南門中繼市場缺水 今換管改善

2019-10-21 00:17

西拉雅風管處 10年好事多磨 仍回起點

2019-10-21 00:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top