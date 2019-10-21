新竹縣莊敬三路將新建跨越豆子埔溪橋梁 減少民眾繞行不便

2019-10-21 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／即時報導



新竹縣政府向中央爭取補助計畫，將新建莊敬三路跨越豆子埔溪的跨河橋梁，縣長楊文科表示，原本民眾需繞行勝利七、八街，但因上下班易塞車，必須多等超過2個紅綠燈，新橋梁完工後，將有效減少民眾交通動線繞行的不便，減少約10分鐘的路程。

工務處表示，位於竹北市的莊敬三路，受豆子埔溪阻隔被分為兩段，因沒有橋梁民眾無法直行通過，只能繞行豆子埔溪兩側的勝利七街及勝利八街，從與莊敬三路平行的莊敬五街及莊敬六街的莊敬橋、自強橋通過豆子埔溪到對岸，再沿著勝利七街及勝利八街騎往莊敬三路，民眾多次反映耗時不便。

為了提升交通效能，縣府向中央爭取計畫補助，本月初獲得「竹北市莊敬三路跨越豆子埔溪橋梁興建工程」補助總經費3210萬元，其中中央補助款約2535萬，地方配合款約674萬元，後續將循程序提送墊付案，通過後就可以動支、發包，預計2021年7月前完工。

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