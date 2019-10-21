竹縣府打造竹北跨河橋梁 擬110年7月底前完工
2019-10-21 17:22中央社 新竹縣21日電
新竹縣政府爭取中央政府補助計畫，將在竹北市新闢莊敬三路跨越豆子埔溪的橋梁。新竹縣長楊文科今天表示，新闢橋梁將貫通莊敬三路，預計民國110年7月底前完工。
楊文科表示，莊敬三路受豆子埔溪阻隔分兩段，民眾要行經莊敬五街及勝利七、八街時須繞道而行，相當不便。
他說，新闢橋梁計畫建置橋面寬度16公尺，橋長約23公尺，雙向二車道配置，上、下游兩側增設2.25公尺人行道。人行道上將融入景觀設計，如介紹竹北人文特色，打造夜間燈光，保護民眾行走安全。
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楊文科表示，景觀設計重視結合自然生態，將納入零星角地、既有植栽等重新規畫，塑造以人為本，以生態為輔環境。
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