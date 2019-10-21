北埔暗巷萬聖趴 25日邀遊客來試膽

2019-10-21 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



萬聖節即將到來，新竹縣北埔鄉舉辦第3年的「暗巷萬聖趴」即將在10月25日登場，邀請民眾在晚上昏暗燈光下的北埔老街巷弄，一起來試膽量；除了北埔外，內灣商圈今年也首次舉辦萬聖節活動，26至27日一連兩天讓小朋友扮妝後與內灣老街的遊客互動，進行萬聖節遊戲。

北埔鄉兒少文教協會理事長劉美熙表示，外國人在萬聖節這天會教導孩子扮鬼怪，要把鬼怪嚇走，這種態度跟國內敬畏鬼神很不一樣，正好可以讓孩子體驗文化差異，也學習面對恐懼，因此從2017年開始舉辦「暗巷萬聖趴」。

活動的場地則選在北埔老街，因老街有許多古蹟、古厝，且附近的巷弄就像迷宮，白天時是美麗的特色小巷，晚上卻因燈光昏暗，加上無人走動，成了陰森可怕的暗巷，相當適合萬聖節活動氣氛，活動從第一年舉辦就吸引了近800人參加。

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「暗巷萬聖趴」將在25日晚上6點30分在北埔老街的忠恕堂登場，當日憑邀請卡入場，可向北埔鄉兒少文教協會臉書粉絲專頁免費索取，暗巷萬聖趴結束後，在慈天宮廣場還有熱鬧的歡唱同樂會。