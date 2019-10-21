北埔暗巷萬聖趴 25日邀遊客來試膽
2019-10-21 15:38
聯合報 記者陳斯穎
／新竹即時報導
萬聖節即將到來，新竹縣北埔鄉舉辦第3年的「暗巷萬聖趴」即將在10月25日登場，邀請民眾在晚上昏暗燈光下的北埔老街巷弄，一起來試膽量；除了北埔外，內灣商圈今年也首次舉辦萬聖節活動，26至27日一連兩天讓小朋友扮妝後與內灣老街的遊客互動，進行萬聖節遊戲。
北埔鄉兒少文教協會理事長劉美熙表示，外國人在萬聖節這天會教導孩子扮鬼怪，要把鬼怪嚇走，這種態度跟國內敬畏鬼神很不一樣，正好可以讓孩子體驗文化差異，也學習面對恐懼，因此從2017年開始舉辦「暗巷萬聖趴」。
活動的場地則選在北埔老街，因老街有許多古蹟、古厝，且附近的巷弄就像迷宮，白天時是美麗的特色小巷，晚上卻因燈光昏暗，加上無人走動，成了陰森可怕的暗巷，相當適合萬聖節活動氣氛，活動從第一年舉辦就吸引了近800人參加。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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「暗巷萬聖趴」將在25日晚上6點30分在北埔老街的忠恕堂登場，當日憑邀請卡入場，可向北埔鄉兒少文教協會臉書粉絲專頁免費索取，暗巷萬聖趴結束後，在慈天宮廣場還有熱鬧的歡唱同樂會。
內灣形象商圈發展協會則與內灣國小劉興欽漫畫教育博物館，在26至27日聯合舉辦「2019內灣萬聖節群魔亂舞」活動，將邀請國小學童化裝成鬼怪，工作人員則會隨機發放100張糖果貼紙給內灣老街的遊客，遊客只要用糖果貼紙與變裝後的學童互動就可交換活動專用的集章券，在老街任一店消費滿100元可蒐集一枚店章，集滿3枚即可至漫畫教育博物館兌換獎品。另博物館內也提供萬聖節棒棒DIY活動，歡迎民眾周末到內灣老街慶祝萬聖節。
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