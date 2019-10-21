助偏鄉及弱勢產婦做好月子 台東擬推褓母到宅服務

2019-10-21 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



為讓台東縣內弱勢與偏鄉婦女生育後，能安心做好月子，台東縣正研擬明年推動褓母到宅服務政策，讓弱勢婦人做好月子養好身體再上班、指導新生兒父母正確的教育觀念、讓閒置褓母人力持續發揮安定社會的功能，也鼓勵民眾多生育。

在台東縣長饒慶鈴指示下，褓母到宅服務已列為饒慶鈴明年度重要施政，目前正由縣府民政處研擬褓母到宅服務相關辦法，據透露，饒慶鈴關心弱勢與偏鄉婦人生產後未做好月子，就外出工作，她希望弱勢與偏鄉婦女生產後有人到宅幫忙做月子，提供月子餐及協助育嬰等。

縣府民政處初步，相關經費由政府支付一部分，如設定一定時數內，如100小時或更少更，在規定時數內的褓母費用由政府負擔，超出部分則由民眾吸收，或是產婦的親友協助做月子。

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