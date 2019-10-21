第23屆TDK盃機械人競賽 明新科大蟬聯遙控組冠軍

2019-10-21 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



明新科技大學機械工程系學生參加第23屆「TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽」，「Legends of MUST」隊榮獲遙控組第1名與獲得20萬元獎金，「明新漢化組」也獲得遙控組第3名，成遙控組最大贏家。

今年第23屆TDK盃競技主題是「金匠機器人-籃道是你」，以大學生最愛的籃球運動所需要的協調、力量、合作及判斷等綜合能力，做為機器人的設計主軸，挑戰分成自動組、遙控組及飛行組三項，致勝的重點在「團隊合作」，各組冠軍可獲得20萬獎金及前往日本觀摩2019機器人大賽。

明新科大機械系於遙控組連霸成功，由副教授林礽昌指導大四的學生許智閔、徐嫚鍶、劉彥均、鄭人豪組成的「Legends of MUST」團隊，以「投球爬梯機器人」獲得第一名。隊長許智閔表示，遙控組比賽內容考驗機器人對不同尺寸物品的夾取能力、投擲能力等，需在4分鐘內完成跨障、夾取3種得分球，再爬上高度20公分的發射台，團隊一開始就以快速、精準、穩定的策略來設計機械人。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！