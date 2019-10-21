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第23屆TDK盃機械人競賽 明新科大蟬聯遙控組冠軍

2019-10-21 13:16聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

明新科技大學機械工程系學生參加第23屆「TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽」，「Legends of MUST」隊榮獲遙控組第1名與獲得20萬元獎金，「明新漢化組」也獲得遙控組第3名，成遙控組最大贏家。

今年第23屆TDK盃競技主題是「金匠機器人-籃道是你」，以大學生最愛的籃球運動所需要的協調、力量、合作及判斷等綜合能力，做為機器人的設計主軸，挑戰分成自動組、遙控組及飛行組三項，致勝的重點在「團隊合作」，各組冠軍可獲得20萬獎金及前往日本觀摩2019機器人大賽。

明新科大機械系於遙控組連霸成功，由副教授林礽昌指導大四的學生許智閔、徐嫚鍶、劉彥均、鄭人豪組成的「Legends of MUST」團隊，以「投球爬梯機器人」獲得第一名。隊長許智閔表示，遙控組比賽內容考驗機器人對不同尺寸物品的夾取能力、投擲能力等，需在4分鐘內完成跨障、夾取3種得分球，再爬上高度20公分的發射台，團隊一開始就以快速、精準、穩定的策略來設計機械人。

許智閔表示，這是他們大學生涯的最後一場大型比賽，隊友們都希望能奪冠畫下完美句點。隊友們從大二開始並肩參加3年的機器人競賽，累積不少經驗，在機器人設計與團隊合作上，有十足的默契與有效分工，在比賽時可以做最好的發揮。同樣由林礽昌指導的大三學生團隊「明新漢化組」也在遙控組取得第3名的好成績。

明新科大機械系學生參加第23屆TDK盃競賽連霸遙控組冠軍。圖／明新科大提供
明新科大機械系學生參加第23屆TDK盃競賽連霸遙控組冠軍。圖／明新科大提供
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第23屆TDK盃競賽，明新科大機械系設計的機械人出賽遙控組決賽。圖／明新科大提供
第23屆TDK盃競賽，明新科大機械系設計的機械人出賽遙控組決賽。圖／明新科大提供
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明新科大機械系學生參加第23屆TDK盃競賽獲遙控組第3名。圖／明新科大提供
明新科大機械系學生參加第23屆TDK盃競賽獲遙控組第3名。圖／明新科大提供
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第23屆TDK盃機械人競賽明新科大機械系包辦遙控組第1、3名。圖／明新科大提供
第23屆TDK盃機械人競賽明新科大機械系包辦遙控組第1、3名。圖／明新科大提供
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