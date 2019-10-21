竹市萬聖節大遊行「動物搗蛋趴」26日晚間登場
2019-10-21 13:14
聯合報 記者張雅婷
／新竹即時報導
萬聖節大遊行已經成為新竹市府每年固定的活動之一，今年配合年底即將開幕的新竹市立動物園為主題，新竹市長林智堅表示，「2019萬聖節大遊行-動物搗蛋趴」將於10月26號晚上6點半在市府前廣場熱鬧展開，邀請市民一起變裝成可愛動物，在開園前來場狂歡搗蛋派對，一起搭乘南瓜列車大鬧舊城區，當天也安排許多動物裝置藝術和街頭表演，度過趣味的變裝狂歡夜。
林智堅預告，新竹市立動物園整修後，即將在今年12月28日隆重開幕，日前河馬「樂樂」搶先入住新家，引起廣大迴響，如今再以「動物變裝」為主題，邀請民眾在動物園開園、動物上班之前，在舊城區來場「動物狂歡搗蛋派對」，感受不一樣的城市氛圍。
記者會上，新竹市高峰國小學童提著南瓜籃、乘著南瓜列車入場，向在場貴賓「搗蛋討糖吃」，林智堅也餵變裝的「河馬」吃萬聖節彩糖，正式啟動「動物搗蛋儀式」。
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教育處表示，活動當日現場發放5千份南瓜提燈，並邀請特色表演團體，展現出無限的想像與活力。教育處長黃錦能表示，今年萬聖節大遊行以「動物」為主題，在遊行路線中特別製作小朋友喜愛的動物裝置藝術、高空藝術、街頭表演，並讓孩子發揮無限想像力，裝扮成自己最愛的動物，體驗這場嘉年華盛會的歡樂氣氛。
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