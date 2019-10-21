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鐵玫瑰國際音樂大賽青虫aoi奪大賞 3樂團明年馬國演出

2019-10-21 12:33聯合報 記者鄭國樑／即時報導

2019鐵玫瑰國際音樂節樂團大賽昨晚閉幕，桃園市長鄭文燦出席社會組頒獎典禮，得獎者都是具潛力新秀，青虫aoi樂團奪下最受矚目的玫瑰大賞獎。

玫瑰評審獎由Wednesday與壞透獲得，Wayne Band贏得玫瑰優等獎，甘苦人kan khóo lâng搬走桃樂獎，另外，郭子恆去年率Eastwave樂團獲中國信託人氣樂團獎，今年以「子恆Jemmy」個人報名再奪人氣獎，連兩年獲中國信託人氣樂團獎衛冕成功。

鄭文燦說，今年鐵玫瑰國際音樂節樂團大賽競爭激烈，賽事除了獲得獎金、獎盃，也將邀請社會組3組獲獎樂團，明年1月參與馬來西亞城市巨響音樂節的演出，讓國內新秀樂團擁有更多的國際表演空間。

2019鐵玫瑰國際音樂節今年9月至11月期間，在桃園There Live House舉辦6場售票演出，12月7、8日在桃園高鐵廣場舉行以嘻哈電音，與原創搖滾曲風為主題的「鐵粉搖滾趴」，獲得玫瑰大賞獎的青虫aoi樂團亦將安排於音樂節大舞台演出，鄭文燦歡迎市民朋友共襄盛舉，體驗原創搖滾音樂的魅力。

鄭文燦表示，2019鐵玫瑰國際音樂節樂團大賽社會組共168組樂團報名參加，角逐總獎金80萬元、大舞台與LIVE HOUSE的演出機會，未來市府期盼透過歷來的鐵玫瑰樂團大賽，提供舞台發掘具潛力的樂團新秀，並鼓勵年輕族群不斷創新，突破音樂框架，提升對台灣原創音樂的信心。

玫瑰評審獎由Wednesday與壞透獲得。記者鄭國樑／攝影
玫瑰評審獎由Wednesday與壞透獲得。記者鄭國樑／攝影
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Wayne Band贏得玫瑰優等獎。記者鄭國樑／攝影
Wayne Band贏得玫瑰優等獎。記者鄭國樑／攝影
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青虫aoi樂團奪下最受矚目的玫瑰大賞獎。記者鄭國樑／攝影
青虫aoi樂團奪下最受矚目的玫瑰大賞獎。記者鄭國樑／攝影
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鐵玫瑰國際音樂節樂團大賽昨晚閉幕，桃園市長鄭文燦出席社會組頒獎典禮。記者鄭國樑／...
鐵玫瑰國際音樂節樂團大賽昨晚閉幕，桃園市長鄭文燦出席社會組頒獎典禮。記者鄭國樑／攝影
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甘苦人kan khóo lâng搬走桃樂獎。記者鄭國樑／攝影
甘苦人kan khóo lâng搬走桃樂獎。記者鄭國樑／攝影
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中國信託文教基金會執行秘書孫紀蘭（左）頒社會組人氣樂團「郭子恆 Jemmy（右）...
中國信託文教基金會執行秘書孫紀蘭（左）頒社會組人氣樂團「郭子恆 Jemmy（右）」，肯定他的表現。記者鄭國樑／攝影
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鄭文燦
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