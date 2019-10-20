他的榨菜有故事 客家古法醃製傳承飄香逾1甲子
2019-10-20 19:58
聯合報 記者范榮達
／即時報導
苗栗縣頭屋鄉秀山茶園傳承逾一甲子利用客家古法醃製榨菜，列為苗栗縣客家文化特色商品登錄，新一季85罈經過半年倒覆自然發酵，今天開罈飄香，秀山茶園張炳秀、張仲尼父子對獨門功夫，信心滿滿。
「我的榨菜有故事」！81歲第一代負責人張炳秀說，農委會前身中國農村復興聯合委員會（農復會）於1956年從大陸輾轉香港引進莖瘤芥（結球芥菜），輔導在苗栗縣苗栗市、頭屋鄉、公館鄉及後龍鎮北勢一帶，利用二期稻作收成後農田種植，希望增加農村收入，當時家中茶工廠負責收購加工製成榨菜。
張炳秀印象深刻，榨菜外銷香港、新加坡還盛極一時，也為農民賺取不少外快，但好景不常，1959年大陸人工成本便宜，台灣被取而代之，1960年家族結束榨菜事業，但他不甘心，好榨菜走入歷史，台灣經濟1986年逐漸起飛，他再起爐灶製作榨菜，傳承飄香下去。
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第二代張仲尼、張雅芳兄妹，因不忍家族長輩及父親張炳秀年邁，返鄉近年來逐步接手傳承，張仲尼等人說，秀山榨菜利用客家古法醃製，一、二月採收莖瘤芥，經過2次削皮、3次鹽滷、重壓去汁，再加辣椒、中藥材，人工壓入陶罈，這也是關鍵，必須緊實無縫隙，12道程序不可少，花費80天到90天。
接著倒覆發酵，罈口使用稻草繩、灰燼隔離，也是客家祖先智慧，可以防止水分，鹼性也具殺菌作用，此外，還有意想不到的防震功能，921大地震時發揮緩衝作用，醃製100多罈榨菜絲毫無損，最後經過半年的發酵開罈，7台斤的原料僅能產出1台斤榨菜，也變得柔軟、清香、甘醇，秀山茶園洽詢電話037-251152。
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