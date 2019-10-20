他的榨菜有故事 客家古法醃製傳承飄香逾1甲子

2019-10-20 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／即時報導



苗栗縣頭屋鄉秀山茶園傳承逾一甲子利用客家古法醃製榨菜，列為苗栗縣客家文化特色商品登錄，新一季85罈經過半年倒覆自然發酵，今天開罈飄香，秀山茶園張炳秀、張仲尼父子對獨門功夫，信心滿滿。

「我的榨菜有故事」！81歲第一代負責人張炳秀說，農委會前身中國農村復興聯合委員會（農復會）於1956年從大陸輾轉香港引進莖瘤芥（結球芥菜），輔導在苗栗縣苗栗市、頭屋鄉、公館鄉及後龍鎮北勢一帶，利用二期稻作收成後農田種植，希望增加農村收入，當時家中茶工廠負責收購加工製成榨菜。

張炳秀印象深刻，榨菜外銷香港、新加坡還盛極一時，也為農民賺取不少外快，但好景不常，1959年大陸人工成本便宜，台灣被取而代之，1960年家族結束榨菜事業，但他不甘心，好榨菜走入歷史，台灣經濟1986年逐漸起飛，他再起爐灶製作榨菜，傳承飄香下去。

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第二代張仲尼、張雅芳兄妹，因不忍家族長輩及父親張炳秀年邁，返鄉近年來逐步接手傳承，張仲尼等人說，秀山榨菜利用客家古法醃製，一、二月採收莖瘤芥，經過2次削皮、3次鹽滷、重壓去汁，再加辣椒、中藥材，人工壓入陶罈，這也是關鍵，必須緊實無縫隙，12道程序不可少，花費80天到90天。