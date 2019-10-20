僑愛眷村風華再現 60年老社區蛻變新風貌

2019-10-20 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／即時報導



2019桃園眷村文化節「六十年老僑愛蛻變眷村新風貌」今日於大溪僑愛社區舉辦，桃園市長鄭文燦表示，僑愛新村發展至今已達62年，歷史悠久，今年眷村文化節，僑愛社區以「僑愛老客廳」的形式，展示懷舊文物，營造出具有50、60年代的生活樣貌，不僅提供市民打卡拍照，也讓更多人了解眷村的歷史故事。

僑愛社區從眷村發展到國宅，路程相當漫長，也留下許多記憶與故事，今年眷村文化節，以「蛻變」的精神作為活動主題，採用「眷村新生」的概念，展現新的生命力，讓文化節的內容更豐富。

鄭文燦指出，台灣眷村文化具有獨特的面貌，展現眷村老前輩刻苦克難，及彼此互相包容疼惜的精神，眷村人不論來自何處，只要來到此地都能成為一家人，互相照顧彼此。而僑愛新村現已發展成國宅，也希望日後能辦理更多的活動，延續眷村傳統，邁向下一個60年。

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鄭文燦也說，每回來到僑愛社區皆能感受濃厚的人情味，而眷村文化節的目的在於凝聚感情，讓大家回憶過去的美好時光。此外，市府也與文化部合作，打造眷村故事「行動胖卡車」，蒐集並記錄眷村故事，讓眷村故事不要被埋沒。