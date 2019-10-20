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年輕人用速寫記錄宗祠之美 首度於新埔宗祠博物館展覽

2019-10-20 16:56聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新埔小鎮客家風情濃厚，光鎮上宗祠古蹟就有9個，將百年的宗祠的建築與文化之美，完整保留下來，這兩年有上百位玄奘大學師生參與其中，全校總動員參與新埔社區發展再造，也有學生以速寫繪出具溫度的宗祠，注入年輕活力，將首次於新埔宗祠博物館展覽，讓更多人看見宗祠的美。

玄奘大學執行USR計畫，去年起進駐國內頗負盛名的新埔柿餅之鄉，校方因有藝術、餐飲、設計、傳播等科系，校內整合資源，凝聚共識提出8個行動方案，師生走訪在地，其中藝術與創意設計學系助理教授謝明勳、副教授顧兆仁帶著學生們走訪各家宗祠，了解建築與歷史，不少學生都是首次進入宗祠，驚呼「原來這麼大間」，感受到當年的繁榮發展。

學生余采芳描繪林氏家廟，當她一進入參觀，迎面就感受到傳統的建築之美，讓同是客家人的她，倍感親切，彷彿走入過往。余采芳坐在家廟前速寫，紀錄當下時光，「用不同的形式保留家廟的當下，希望讓更多人看見」。

謝明勳解釋，速寫得在半小時內創作，更需要深度認識宗祠歷史與文化，事前就多次帶學生走訪、觀察，掌握住宗祠的人文風貌，許多創作都具有人文溫度，這次同步柿餅季展覽，從10月中展到11月底。

「年輕人用速寫紀錄印象深刻的建築，增添小鎮的生命力！」文史工作者張寶釧說，這次用速寫畫出宗祠，讓人印象深刻，期望明年可再度合作，並擴大紀錄新埔具特色的老房子，例如天主堂、廣和宮等，也將請老人家來分享新埔在地故事，希望能將作品做成筆記書或明信片，讓更多人看見客家小鎮。

張寶釧分享，日前也有建築老師帶學生走訪新埔街上，從磚塊、建材、建築形式，看見當時的清朝。目前新埔宗祠客家文化導覽館（新埔國小校長日式宿舍）、陳氏宗祠、林氏家廟、范氏家廟等，每周三到周日開館，並有在地人進駐、導覽解說，歡迎民眾前來參觀。

玄奘大學藝術與創意設計學系副教授顧兆仁畫出劉氏家廟，具有人文溫度。圖／校方提供
玄奘大學藝術與創意設計學系副教授顧兆仁畫出劉氏家廟，具有人文溫度。圖／校方提供
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玄奘大學藝術與創意設計學學生余采芳畫出林氏家廟。圖／校方提供
玄奘大學藝術與創意設計學學生余采芳畫出林氏家廟。圖／校方提供
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玄奘大學藝術與創意設計學系師生走訪新埔有名的老舊宗祠，以速寫繪出具有溫度的畫作。...
玄奘大學藝術與創意設計學系師生走訪新埔有名的老舊宗祠，以速寫繪出具有溫度的畫作。圖／校方提供
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玄奘大學藝術與創意設計學學生蘇哲瑋畫出宗祠導覽館。圖／校方提供
玄奘大學藝術與創意設計學學生蘇哲瑋畫出宗祠導覽館。圖／校方提供
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建築柿餅
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