竹市義消戰全國義勇消防人員競技大賽 誓言拿下9連霸

2019-10-20 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



2年一次的市長盃義消競技比賽今天在成德高中田徑場舉行，由12個義消分隊組隊，競賽選手約200人、義消人員約600人，競賽項目包含基本繩結競賽、消防衣帽鞋及空氣呼吸器著裝競賽、負重救生競賽及小幫浦射水競賽等4個主要項目，以及婦女義消人員心手相連、薪火相傳等2項趣味競賽，盼藉比賽選拔優秀義消選手，備戰全國義勇消防人員競技大賽，誓言拿下9連霸。

義消弟兄平時犧牲家庭時間，不斷訓練以提升救災技能，今天也頒發服務年資滿10年以上績優義消人員共164人，新竹市長林智堅土力更多熱心民眾一同加入義消行列，共創幸福城市。

今年受表揚人員中，服務年資最長的義消副總隊長劉清潺服務年滿45年，劉清潺表示，24歲時加入義消，曾在民國80年12月28日參與新竹南門醫院員工宿舍火警救災，災後不幸有6死29傷，當時擔任救生義消分隊副分隊長帶隊進入救援的他看見如此傷亡慘重，深感生命無常，因此希望能多宣導防火意識及求生觀念，減少民眾傷亡，「多一分對災害的認識，就是少一分對生命財產的威脅」。

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