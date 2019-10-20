竹市校園五星級新廁所太美 學生搶著上

2019-10-20 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



過去許多學校廁所使用超過20年，除了老舊潮濕，還容易成為治安死角，新竹市府繼投入4600萬元改善虎林國中、建功高中、水源國小等18校廁所後，上周又爭取到5800萬元，市長林智堅表示，上任以來投入超過1億元，改善29校、168間廁所，是新竹縣市分家以來，首度針對校園廁所最大規模改善工程。

教育處表示，建功高中廁所原本潮濕陰暗，經過改造後變得明亮通風，融入工業風設計，畢業校友還特地回到學校拍照打卡，見證校園廁所升級。水源國小新廁所經改善後，也變得通風明亮，並用馬賽克磁磚及可愛彩繪做為裝飾，更加童趣，水源國小六年級學生曾詩婷說，之前廁所都會積水，捏著鼻子忍受臭味，常常憋尿不想上廁所，新廁所完工後，她開心表示，「每天下課都想到廁所報到！」

而虎林國中學生發揮創意，用超過五萬張豆豆貼紙，打造「草間彌生」風格廁所，打造媲美百貨公司的五星級廁所，一掃過去潮濕陰暗印象，每層樓都有不同特色，包括一樓「迎賓風」、二樓「大地風」、三樓「草間彌生」及四樓「動物風」，孩子從原本「不敢上」變成「搶著上」。

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北門國小過去有舊廁所老舊、通風不良；經整修後，改善空氣對流、更加通風，此外，新廁所換上多色磁磚拼貼，添加明亮氛圍，北門國小校長賴雲鵬表示，老師利用廁所整建帶領學生認識改造理念，機會教育如廁禮儀，讓廁所文化成為學校教育的一環，讓生活息息相關的廁所，做為環境教育和美學教育的實踐場域。