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竹市校園五星級新廁所太美 學生搶著上

2019-10-20 12:23聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

過去許多學校廁所使用超過20年，除了老舊潮濕，還容易成為治安死角，新竹市府繼投入4600萬元改善虎林國中、建功高中、水源國小等18校廁所後，上周又爭取到5800萬元，市長林智堅表示，上任以來投入超過1億元，改善29校、168間廁所，是新竹縣市分家以來，首度針對校園廁所最大規模改善工程。

教育處表示，建功高中廁所原本潮濕陰暗，經過改造後變得明亮通風，融入工業風設計，畢業校友還特地回到學校拍照打卡，見證校園廁所升級。水源國小新廁所經改善後，也變得通風明亮，並用馬賽克磁磚及可愛彩繪做為裝飾，更加童趣，水源國小六年級學生曾詩婷說，之前廁所都會積水，捏著鼻子忍受臭味，常常憋尿不想上廁所，新廁所完工後，她開心表示，「每天下課都想到廁所報到！」

而虎林國中學生發揮創意，用超過五萬張豆豆貼紙，打造「草間彌生」風格廁所，打造媲美百貨公司的五星級廁所，一掃過去潮濕陰暗印象，每層樓都有不同特色，包括一樓「迎賓風」、二樓「大地風」、三樓「草間彌生」及四樓「動物風」，孩子從原本「不敢上」變成「搶著上」。

北門國小過去有舊廁所老舊、通風不良；經整修後，改善空氣對流、更加通風，此外，新廁所換上多色磁磚拼貼，添加明亮氛圍，北門國小校長賴雲鵬表示，老師利用廁所整建帶領學生認識改造理念，機會教育如廁禮儀，讓廁所文化成為學校教育的一環，讓生活息息相關的廁所，做為環境教育和美學教育的實踐場域。

「孩子在校園裡的每個空間，從教室、操場到廁所，我們全面檢視改善」，林智堅強調，廁所改造不只是健康教育，更是美感教育。教育處表示，感謝教育部國教署支持，上周再成功爭取5800萬，將持續針對使用20年以上學校廁所進行改善，包括光華國中等14校，教育處也強調，除了通風、排水、採光，未來廁所改善更將融入美學，讓如廁成為更舒適的體驗。

虎林國中校園廁所。圖／教育部提供
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