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竹縣之光！六家國小榮獲永信盃排球賽雙料冠軍

2019-10-20 10:34聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣六家國小排球隊日前參加108年全國第46屆永信杯排球錦標賽，獲得五、六年級女童組雙料冠軍，縣府教育處表示，五年級女童組已是女童組3連霸、六年級隊也順利達成六年級女童組2連霸。

六家國小表示，為了拿下好成績，全員自願在暑假到校加強練習，認真地練接發球、防守，也做戰術分析的功課。

教練葉永森表示：「既然小朋友自己決定要練，那就應該練到最好」，9月開始準備永信杯之後，因為永信盃是室外場地，陽光和風的影響很大，教練群開闢了室外場地，一起輪流使用，增加室外比賽發球和接發球這兩項練習的比例，而接發球也在衛貞老師觀察後改為前三後二，放棄打快。

事實也證明，在永信杯，六家國小的接發球能力幾乎是最好的，這也大幅提高了勝率。葉永森說，「用心準備和努力思考，是我們的最大武器。」

拿下冠軍的訣竅是什麼? 同時獲得大會最佳教練獎的葉永森回應，看了很多年全國賽，紀律是強隊的最基本要求，要傳授給小朋友的，不只是技術，更是認真的態度與嚴格的自律。效率可以拉近和全國強隊的差距，若選手條件不錯，自會有機會拿下好成績。

這次雙冠軍，六年級隊長朱庭萱在球場上優異的表現功不可沒。朱庭萱說，她很喜歡排球，排球是團體一起合作的運動，光只是自己好並不夠，要大家都一起好才可以打更好。也認識了更多的朋友。

校長何明星表示：這次排球隊能勇奪永信杯排球錦標賽冠軍獎盃，要歸功於小選手們平日的自我要求，比賽時的永不放棄。孩子的努力讓校長感到榮耀，且更為這群孩子能築夢踏實，感到萬分高興。

何明星說，學校的教育目標是希望孩子能夠有多元展能的機會，目前學校開設的學生社團已達七、八十個，而學校各項代表隊，包括藝文、體育、科學等近二十個團隊，對外參加縣內外比賽都表現十分優異，特別是體育類代表隊，如排球隊、拔河隊、韻律體操隊等，參加全國性比賽都屢創佳績。

教育處表示，近年來縣長楊文科親自督導與全體教育伙伴經營下，體育成績蒸蒸日上，能有如此佳績，除來自於基層教練的努力培訓，以及各級學校對體育的大力支持外，新竹縣也投入多項資源，如參賽補助金的挹注、代表隊補助金及獎勵金的提升外，更積極改善運動設施、引入大型賽事、提升運動風氣。

新竹縣六家國小排球隊日前參加108年全國第46屆永信杯排球錦標賽，獲得五、六年級...
新竹縣六家國小排球隊日前參加108年全國第46屆永信杯排球錦標賽，獲得五、六年級女童組雙料冠軍。圖／縣府提供
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六家國小表示，為了拿下好成績，全員自願在暑假到校加強練習，認真地練接發球、防守，...
六家國小表示，為了拿下好成績，全員自願在暑假到校加強練習，認真地練接發球、防守，也做戰術分析的功課。圖／縣府提供
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