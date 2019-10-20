竹縣之光！六家國小榮獲永信盃排球賽雙料冠軍

2019-10-20 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



新竹縣六家國小排球隊日前參加108年全國第46屆永信杯排球錦標賽，獲得五、六年級女童組雙料冠軍，縣府教育處表示，五年級女童組已是女童組3連霸、六年級隊也順利達成六年級女童組2連霸。

六家國小表示，為了拿下好成績，全員自願在暑假到校加強練習，認真地練接發球、防守，也做戰術分析的功課。

教練葉永森表示：「既然小朋友自己決定要練，那就應該練到最好」，9月開始準備永信杯之後，因為永信盃是室外場地，陽光和風的影響很大，教練群開闢了室外場地，一起輪流使用，增加室外比賽發球和接發球這兩項練習的比例，而接發球也在衛貞老師觀察後改為前三後二，放棄打快。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

事實也證明，在永信杯，六家國小的接發球能力幾乎是最好的，這也大幅提高了勝率。葉永森說，「用心準備和努力思考，是我們的最大武器。」

拿下冠軍的訣竅是什麼? 同時獲得大會最佳教練獎的葉永森回應，看了很多年全國賽，紀律是強隊的最基本要求，要傳授給小朋友的，不只是技術，更是認真的態度與嚴格的自律。效率可以拉近和全國強隊的差距，若選手條件不錯，自會有機會拿下好成績。

這次雙冠軍，六年級隊長朱庭萱在球場上優異的表現功不可沒。朱庭萱說，她很喜歡排球，排球是團體一起合作的運動，光只是自己好並不夠，要大家都一起好才可以打更好。也認識了更多的朋友。

校長何明星表示：這次排球隊能勇奪永信杯排球錦標賽冠軍獎盃，要歸功於小選手們平日的自我要求，比賽時的永不放棄。孩子的努力讓校長感到榮耀，且更為這群孩子能築夢踏實，感到萬分高興。

何明星說，學校的教育目標是希望孩子能夠有多元展能的機會，目前學校開設的學生社團已達七、八十個，而學校各項代表隊，包括藝文、體育、科學等近二十個團隊，對外參加縣內外比賽都表現十分優異，特別是體育類代表隊，如排球隊、拔河隊、韻律體操隊等，參加全國性比賽都屢創佳績。