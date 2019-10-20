桃園搭公車評選司機抽百萬 獎值100萬大獎iPhone11

2019-10-20 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



桃園市政府交通局即日起推出「搭公車抽百萬 五星級司機您來評」，獎項總值達100萬元，最大獎要抽出iPhone11幸運得主。

交通局表示，即日起至11月15日，民眾可前往活動網https://forms.gle/zggvh11GTJVKku1H6登錄，並持悠遊卡或一卡通，搭乘桃園市區公車及免費公車次數超過20次(含)以上者，即可參加抽獎，最大獎為iPhone 11手機，總獎項價值達百萬元。上下車皆須完成刷卡才能合計為1次。

「五星級司機評選」活動共分「績優組」、「安全組」及「人氣組」，總計票選出168位五星級司機，各組第一名司機發給1萬元獎金、榮譽徽章及車輛貼紙標牌，其餘名次有2000元至8000元不等的獎金，以鼓勵公車司機提供親切及貼心的服務。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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市民朋友於搭乘公車過程中，可票選或推薦服務態度良好且注意行車安全的司機，於10月25日至11月10日至臉書「桃園好公車」粉絲專頁，以帳號登入，寫下推薦理由，讓駕駛員入圍「人氣組」，參與推薦司機及投票就有機會抽中知名品牌吸塵器及500元禮券，若願意擔任秘密客參與評選司機活動，則有機會獲得1萬元獎金。

客運業者可提供近3年無肇事紀錄及不良習慣等司機，報名參加「績優組」及「安全組」駕駛員票選活動，後續市府將公開表揚五星級司機，給予獎勵金並頒贈榮譽徽章及車輛貼紙標牌，以鼓勵公車司機提供良好服務，提升公車服務品質。

桃園市長鄭文燦日前參加宣傳活動時表示，桃園市推動公車的成果連續兩年獲得交通部公運獎的肯定，市區公車的服務品質從軟體及硬體方面也一直不斷在提升，包括智慧站牌、節能電子紙站牌、車輛LED全彩螢幕、ibus公車動態查詢等，朝友善及科技化的智慧公車方向發展，歡迎市民搭公車實際體驗，並踴躍登錄活動網頁，參與搭車抽獎及票選五星級司機的活動，讓桃園公車更貼心、服務更好。