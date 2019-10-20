桃園搭公車評選司機抽百萬 獎值100萬大獎iPhone11
桃園市政府交通局即日起推出「搭公車抽百萬 五星級司機您來評」，獎項總值達100萬元，最大獎要抽出iPhone11幸運得主。
交通局表示，即日起至11月15日，民眾可前往活動網https://forms.gle/zggvh11GTJVKku1H6登錄，並持悠遊卡或一卡通，搭乘桃園市區公車及免費公車次數超過20次(含)以上者，即可參加抽獎，最大獎為iPhone 11手機，總獎項價值達百萬元。上下車皆須完成刷卡才能合計為1次。
「五星級司機評選」活動共分「績優組」、「安全組」及「人氣組」，總計票選出168位五星級司機，各組第一名司機發給1萬元獎金、榮譽徽章及車輛貼紙標牌，其餘名次有2000元至8000元不等的獎金，以鼓勵公車司機提供親切及貼心的服務。
市民朋友於搭乘公車過程中，可票選或推薦服務態度良好且注意行車安全的司機，於10月25日至11月10日至臉書「桃園好公車」粉絲專頁，以帳號登入，寫下推薦理由，讓駕駛員入圍「人氣組」，參與推薦司機及投票就有機會抽中知名品牌吸塵器及500元禮券，若願意擔任秘密客參與評選司機活動，則有機會獲得1萬元獎金。
客運業者可提供近3年無肇事紀錄及不良習慣等司機，報名參加「績優組」及「安全組」駕駛員票選活動，後續市府將公開表揚五星級司機，給予獎勵金並頒贈榮譽徽章及車輛貼紙標牌，以鼓勵公車司機提供良好服務，提升公車服務品質。
桃園市長鄭文燦日前參加宣傳活動時表示，桃園市推動公車的成果連續兩年獲得交通部公運獎的肯定，市區公車的服務品質從軟體及硬體方面也一直不斷在提升，包括智慧站牌、節能電子紙站牌、車輛LED全彩螢幕、ibus公車動態查詢等，朝友善及科技化的智慧公車方向發展，歡迎市民搭公車實際體驗，並踴躍登錄活動網頁，參與搭車抽獎及票選五星級司機的活動，讓桃園公車更貼心、服務更好。
交通局自106年起陸續推動各項乘車優惠措施，包括市民卡搭車買一送一、學生乘車優惠及捷運轉乘公車優惠等，促使公車運量年年成長，桃園也連續兩年獲頒交通部共計1億3000多萬元的公運獎金，市府除挹注乘車優惠經費、改善候車設備外，將這份榮耀與市民分享舉辦搭公車抽獎活動。
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