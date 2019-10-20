親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

出大絕！印度大學防作弊 要求學生頭戴紙箱應試

英國國會硬逼「脫歐延遲」 強生發給歐盟的不甘願三封信

秘境神木級板根壯美 山友12個小時看1棵樹都值得

2019-10-20 08:47聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣泰安鄉雪見地區北坑山「大板根」秘境1棵長尾栲，巨大板根壯觀，山友譽為神木級，雪霸國家公園管理處都認證「少見」，山友曾雪花等人最近入山朝聖，讚嘆大自然的神奇，從苗栗市花12個小時來回看1棵樹值得！

長尾栲分布在台灣全島海拔800公尺到2500公尺的山區，族群數量大，也是台灣闊葉林中木材蓄積量是最大的樹種，齡級分布呈反J型，即小苗占數量多，年齡越大數量越少，大樹是優勢種，森林中多數情況下板根會有，但並不明顯，雪見地區大板根長尾栲巨大板根珍貴而少見，更需要保護。

大板根秘境在雪霸國家公園邊界北坑山，範圍在園區之外，雪霸國家公園管理處沒有這棵長尾栲樹齡、樹高、胸徑等測量紀錄，根據山友目測樹高約30公尺，板根高約2公尺，分布直徑12到13公尺，巨大板根盤踞平台，一般成人都相對渺小。

雪霸處推測大板根長尾栲因生長土壤較淺薄，地勢較為平坦，且是山稜線西側避風處，避開颱風的直接衝擊，發展出巨大的板根，支撐樹身長高、長直，爭取森林中有利的位置，接受陽光照射。

大板根必須申辦入山證，因非國家公園規畫步道，沿途無常設性設施，且部分路徑不明，午後更經常有濃霧籠罩，部分崩塌地形甚至需要拉繩通過，通訊也不佳，雪霸處建議山友要做好功課，找好的領隊及隊友同行，並注意天候變化，且上山應做好無痕山林工作，垃圾帶下山。

曾雪花分享經驗，認為登山鞋、登山杖裝備不可少，中等腳力來回雪霸國公園雪見遊客中心、大板根，約需8.5個小時，因此必須一早出發，並準備充足的飲水及食物，沿途有倒木，山徑路小甚至長青苔，還有部分崩坍，通過要特別小心。

通往苗栗縣雪見地區「大板根」秘境的山徑窄小，沿途時而可見倒木、青苔，步行要小心。...
通往苗栗縣雪見地區「大板根」秘境的山徑窄小，沿途時而可見倒木、青苔，步行要小心。圖／曾雪花提供
分享
大自然的驚奇，苗栗縣雪見地區「大板根」秘境壯觀，相對把人變小了。圖／曾雪花提供
大自然的驚奇，苗栗縣雪見地區「大板根」秘境壯觀，相對把人變小了。圖／曾雪花提供
分享
大自然的驚奇，苗栗縣雪見地區「大板根」秘境壯觀，相對把人變小了。圖／曾雪花提供
大自然的驚奇，苗栗縣雪見地區「大板根」秘境壯觀，相對把人變小了。圖／曾雪花提供
分享
大自然的驚奇，苗栗縣雪見地區「大板根」秘境壯觀，相對把人變小了。圖／曾雪花提供
大自然的驚奇，苗栗縣雪見地區「大板根」秘境壯觀，相對把人變小了。圖／曾雪花提供
分享
大自然的驚奇，苗栗縣雪見地區「大板根」秘境壯觀，相對把人變小了。圖／曾雪花提供
大自然的驚奇，苗栗縣雪見地區「大板根」秘境壯觀，相對把人變小了。圖／曾雪花提供
分享

【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

桃園搭公車評選司機抽百萬 獎值100萬大獎iPhone11

2019-10-20 10:11

Lamigo桃猿隊3連霸 中午桃園市封王遊行和市府廣場慶祝

2019-10-20 09:30

桃園復康巴士共乘 享66折優惠

2019-10-19 23:55

五月天獻愛桃市 再捐5輛復巴

2019-10-19 23:54

RUN伴Taiwan 陪失智者同行

2019-10-19 23:51

中大「FUN青松」 助青農銷農產

2019-10-19 23:50

苗縣績優志工／87歲吳媽媽 榮民小天使

2019-10-19 23:43

徐耀昌批同婚「絕子絕孫」苗栗愛轉來協會要縣長道歉

2019-10-19 23:05

影／仁德視光科獲贈全自動電腦掃描驗光機 教學添利器

2019-10-19 21:37

陪伴失智者讓愛同行竹蓮寺登場 竹市明年增加照護中心

2019-10-19 21:32

全國運動會今晚開幕 現場近1萬人成一片燈海

2019-10-19 21:19

排隊買房？網友質疑是「專業排隊戶」

2019-10-19 20:39

李佳芬竹縣市跑透透 固樁新竹客家庄

2019-10-19 20:38

RAIL BIKE跨過大安溪 首度駛進台中

2019-10-19 19:44

桃市八德是馬祖人第二故鄉 人數遠勝外島4倍

2019-10-19 16:46

北埔迪斯可復古裝踩街 微型裝置藝術20日等你來體驗

2019-10-19 14:24

做沙包學念謠 苗栗社大志工隊傳承客語文化

2019-10-19 14:19

鄭文燦點名 八德這些景點將成「亮點鐵三角」

2019-10-19 13:53

影／竹北新建案有這麼夯？民眾花30小時徹夜排隊搶買

2019-10-19 12:21

新竹動物園昆蟲館26日開幕 蟲蟲派對要嗨翻新竹公園

2019-10-19 12:14

養螞蟻令人好療癒？台版「蟻人」創建螞蟻帝國

2019-10-19 06:18

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

影／竹北新建案有這麼夯？民眾花30小時徹夜排隊搶買

2019-10-19 12:21

高雄漢王洲際飯店餐飲部歇業 總裁林富男：經營困難

2019-10-19 14:16

海陸雙霸斷橋相逢...「吊車大王」神救援 背後來頭不小

2019-10-19 11:00

鄭文燦點名 八德這些景點將成「亮點鐵三角」

2019-10-19 13:53

公路總局估6億元重建南方澳大橋 建議混凝土型式

2019-10-19 11:36

王惠美陪蔡英文拜廟掀波瀾 接韓競總主委機會反大增？

2019-10-19 22:21

徐耀昌批同婚「絕子絕孫」苗栗愛轉來協會要縣長道歉

2019-10-19 23:05

桃市八德是馬祖人第二故鄉 人數遠勝外島4倍

2019-10-19 16:46

潛艦園區落腳和平島 學者：對居民沒有太多好處

2019-10-20 07:48

不敵年改和一例一休衝擊 高雄老字號飯店餐飲部停業

2019-10-19 13:55

新竹動物園昆蟲館26日開幕 蟲蟲派對要嗨翻新竹公園

2019-10-19 12:14

排隊買房？網友質疑是「專業排隊戶」

2019-10-19 20:39

台中梧棲路面大坑惹民怨 區長、議員、里長都上臉書回

2019-10-19 15:27

影／中興新村最美建築藏密碼 竟然是這兩樣東西

2019-10-19 13:57

曾因腰傷僅請過一次病假 侯友宜：不請假是個人習慣

2019-10-19 19:20

老飯店再收一家？高雄漢王洲際澄清：僅中餐部暫停營業

2019-10-19 12:20

回響／侯友宜：象鼻岩一定要把安全做好 擬拉警戒線

2019-10-19 14:17

影／基隆韓粉見面會唱現在要出征 韓國瑜影帶感謝不離不棄

2019-10-19 20:06

影／普悠瑪事故周年台鐵辦追思會 家屬嘆：一樣揪心

2019-10-19 20:48

南投茶博馬拉桑野餐帶動人潮 參觀人數將突破60萬

2019-10-19 23:17

影／千人蟹宴 侯友宜：產量減、交管仍人山人海吃萬里蟹

2019-10-19 16:45

蘇澳豆腐岬小海灣美翻 水畔聽浪聲好療癒

2019-10-18 22:53

鄧麗君紀念館進駐左營明德新村 明年初與大家見面

2019-10-20 05:44

秘境神木級板根壯美 山友12個小時看1棵樹都值得

2019-10-20 08:47

大巨蛋搞得亂七八糟？柯文哲：台灣社會欠缺互信

2019-10-19 11:52

RAIL BIKE跨過大安溪 首度駛進台中

2019-10-19 19:44

回響／象鼻岩險象環生 新北市府擬每天派人勸阻攀爬

2019-10-19 14:30

金門坑道音樂節今起演出兩天 東西藝術相遇在翟山坑道

2019-10-19 13:42

給路霸一個月寬限期？北市府挨轟

2019-10-19 17:56

南科考古舘今開幕儀式冗長 民眾排隊曬太陽兩小時開嗆

2019-10-19 12:02

影／韓國瑜拜訪台南市議員曾信凱 韓粉高喊當選

2019-10-19 17:53

韓國瑜明出征嘉市 綠立委參選人與蔡看板提前高掛

2019-10-19 16:30

對違規山難宜蘭擬具條例 救援將收費

2019-10-19 16:40

師生自己種安心蔬菜 板橋大遠百開賣

2019-10-19 13:03

南市多家飯店自助餐廳 推出時令秋蟹搶攻美食市場

2019-10-20 07:48

北埔迪斯可復古裝踩街 微型裝置藝術20日等你來體驗

2019-10-19 14:24

影／不給糖就搗亂！彰化立委參選人張瀚天辦5場萬聖派對

2019-10-19 16:34

李佳芬竹縣市跑透透 固樁新竹客家庄

2019-10-19 20:38

雙子星由次優廠商遞補 柯文哲：希望民進黨不要再卡了

2019-10-19 12:07

北巿「酷課雲」能反統戰？柯文哲：可視為國防工業

2019-10-19 11:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top