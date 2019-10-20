秘境神木級板根壯美 山友12個小時看1棵樹都值得

2019-10-20 08:47 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／苗栗即時報導



苗栗縣泰安鄉雪見地區北坑山「大板根」秘境1棵長尾栲，巨大板根壯觀，山友譽為神木級，雪霸國家公園管理處都認證「少見」，山友曾雪花等人最近入山朝聖，讚嘆大自然的神奇，從苗栗市花12個小時來回看1棵樹值得！

長尾栲分布在台灣全島海拔800公尺到2500公尺的山區，族群數量大，也是台灣闊葉林中木材蓄積量是最大的樹種，齡級分布呈反J型，即小苗占數量多，年齡越大數量越少，大樹是優勢種，森林中多數情況下板根會有，但並不明顯，雪見地區大板根長尾栲巨大板根珍貴而少見，更需要保護。

大板根秘境在雪霸國家公園邊界北坑山，範圍在園區之外，雪霸國家公園管理處沒有這棵長尾栲樹齡、樹高、胸徑等測量紀錄，根據山友目測樹高約30公尺，板根高約2公尺，分布直徑12到13公尺，巨大板根盤踞平台，一般成人都相對渺小。

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雪霸處推測大板根長尾栲因生長土壤較淺薄，地勢較為平坦，且是山稜線西側避風處，避開颱風的直接衝擊，發展出巨大的板根，支撐樹身長高、長直，爭取森林中有利的位置，接受陽光照射。

大板根必須申辦入山證，因非國家公園規畫步道，沿途無常設性設施，且部分路徑不明，午後更經常有濃霧籠罩，部分崩塌地形甚至需要拉繩通過，通訊也不佳，雪霸處建議山友要做好功課，找好的領隊及隊友同行，並注意天候變化，且上山應做好無痕山林工作，垃圾帶下山。