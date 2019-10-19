徐耀昌批同婚「絕子絕孫」苗栗愛轉來協會要縣長道歉

2019-10-19 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



苗栗縣長徐耀昌昨傍晚參加韓粉發起挺韓造勢活動，徐耀昌站台時批民進黨推動同志結婚，他堅決反對同婚「會絕子絕孫」。苗栗愛轉來協會今在臉書發聲明，苗栗同志青少年正努力在被視為最保守和傳統的環境中成長，他們不應該看到自己縣市的首長帶頭做出歧視的示範，「鄭重要求縣長道歉」。

苗栗縣長徐耀昌昨（18日）傍晚出席韓粉造勢活動時，徐耀昌痛批民進黨執政，徐耀昌說，「我個人是非常非常堅決反對同性婚禮，本來我們是人，就是男跟女的結合，而不是男男或女女，這個會絕子絕孫的事情啊，這種事情也竟然做得出來。」

徐耀昌的發言引來爭議，苗栗縣議員曾玟學認為，縣長身為行政首長，發表「反人權的歧視言論」，縣長應為失言公開道歉。議員陳光軒在臉書PO文，身為縣長竟講這種不尊重人權，又抵觸法律的話。

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苗栗愛轉來協會今針對苗栗縣長徐耀昌歧視同志發言，在臉書粉絲團發聲明：

「苗栗愛轉來協會」針對苗栗縣長徐耀昌10月18日歧視同志發言聲明

今年苗栗在5月11日舉辦了愛轉來平權遊行。這是苗栗史上第一場支持婚姻平權的遊行。2千人走上街頭呼籲「生成自然」和「愛不設限」。科學研究已經證明同志為天生自然，苗栗縣民，包含您的親戚朋友裡面一定都有同志。同志就在我們的身邊，是我們的家人朋友。縣長如何忍心如此侮蔑以及打壓。

苗栗目前已經有20幾對同志伴侶登記結婚。剛剛登記新婚的他們不應該受到這種言語對待。苗栗也已經大約有10個同志家庭。他們也不應該遭到這樣的侮辱。還有許多的苗栗同志青少年正努力在被視為最保守和傳統的環境中成長，他們也不應該看到自己縣市的首長帶頭做出歧視的示範。