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影／仁德視光科獲贈全自動電腦掃描驗光機 教學添利器

2019-10-19 21:37聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣私立仁德醫護管理專科學校今天舉辦52周年校慶，仁德視光學科最近獲企業捐贈價值百萬元的「全自動電腦掃描驗光機」，上午舉行捐贈儀式；校方強調全台十多所學校的視光科系，該校率先擁有全自動電腦掃描驗光機，學生更能與職場接軌。

視邦光學儀器有限公司捐贈全自動電腦掃描驗光機，上午由仁德醫專校長黃柏翔代表受贈。

視邦光學儀器董事長溫啟宏表示，為感念父親溫邦錠致力視光產業研發及對於教育的熱愛，因此捐贈仁德「全自動電腦掃描驗光機」及「全自動綜合驗光儀」等儀器，盼嘉惠該校視光學科學生的專業技術精進。

黃柏翔代表校方表達謝意，他指出，全自動電腦掃描驗光機利用追蹤視覺方式，準確配合全自動綜合驗光儀，可精確同步完成「自覺式視覺驗光檢查」流程，可強化校內視光學科學生的專業素養，豐富校內教學品質及教學資源，畢業學生未來在職場接軌更是「如虎添翼」，展現學習成效。

校方表示，仁德是國內最早成立視光學科的兩所學校之一，前兩年視光科國考首度舉辦，仁德學生和校友一口氣就取得近千張視光師、生證照，表現亮眼。

私立仁德醫護管理專科學校今天52周年校慶，視光學科獲企業捐贈「全自動電腦掃描驗光...
私立仁德醫護管理專科學校今天52周年校慶，視光學科獲企業捐贈「全自動電腦掃描驗光機」。記者胡蓬生／攝影
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私立仁德醫護管理專科學校今天舉辦52周年校慶，企業捐贈「全自動電腦掃描驗光機」給...
私立仁德醫護管理專科學校今天舉辦52周年校慶，企業捐贈「全自動電腦掃描驗光機」給仁德視光學科，由校長黃柏翔(右二)代表受贈。圖／仁德醫專提供
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私立仁德醫護管理專科學校今天舉辦52周年校慶，校內氣氛熱滾滾。記者胡蓬生／攝影
私立仁德醫護管理專科學校今天舉辦52周年校慶，校內氣氛熱滾滾。記者胡蓬生／攝影
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