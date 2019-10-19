影／仁德視光科獲贈全自動電腦掃描驗光機 教學添利器
2019-10-19 21:37
聯合報 記者胡蓬生
／苗栗即時報導
苗栗縣私立仁德醫護管理專科學校今天舉辦52周年校慶，仁德視光學科最近獲企業捐贈價值百萬元的「全自動電腦掃描驗光機」，上午舉行捐贈儀式；校方強調全台十多所學校的視光科系，該校率先擁有全自動電腦掃描驗光機，學生更能與職場接軌。
視邦光學儀器有限公司捐贈全自動電腦掃描驗光機，上午由仁德醫專校長黃柏翔代表受贈。
視邦光學儀器董事長溫啟宏表示，為感念父親溫邦錠致力視光產業研發及對於教育的熱愛，因此捐贈仁德「全自動電腦掃描驗光機」及「全自動綜合驗光儀」等儀器，盼嘉惠該校視光學科學生的專業技術精進。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
黃柏翔代表校方表達謝意，他指出，全自動電腦掃描驗光機利用追蹤視覺方式，準確配合全自動綜合驗光儀，可精確同步完成「自覺式視覺驗光檢查」流程，可強化校內視光學科學生的專業素養，豐富校內教學品質及教學資源，畢業學生未來在職場接軌更是「如虎添翼」，展現學習成效。
校方表示，仁德是國內最早成立視光學科的兩所學校之一，前兩年視光科國考首度舉辦，仁德學生和校友一口氣就取得近千張視光師、生證照，表現亮眼。
留言