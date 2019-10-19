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陪伴失智者讓愛同行竹蓮寺登場 竹市明年增加照護中心

2019-10-19 21:32聯合報 記者黃瑞典／即時報導

RUN伴Taiwan陪伴失智者讓愛同行活動今天在新竹市竹蓮寺舉辦，市府衛生局推估全市65歲以上失智老人超過4300人，目前已有2家失智共同照護中心及6處失智社區服務據點，明年再增加1個照護中心與3處服務據點；竹蓮寺主委、議長許修睿說，許多失智者由外籍看護照顧，已提案通過請市府編製多國語言外籍看護照護就醫教育手冊，讓失智者獲妥善照護。

台灣居家服務策略聯盟、老五老基金會等巡迴全台22縣市舉辦RUN伴Taiwan活動，希望透過活動讓大家了解失智症患者、耐心陪伴融入社區及善用醫療照護資源，多名失智者從竹蓮寺出發，由家屬、志工伴走遊街，邀請大家共同闗注失智症。

有失智症患者家屬分享，因母親經常掉錢，家中電話費暴增，驚覺母親行為異常，幾經折騰到醫院檢查才確認是失智症，失智症雖有許多資源可利用，但許多家屬不一定清楚，透過專業諮詢獲得協助；志工也提醒家屬善用各項資源與透過專業諮詢，讓失智長者有更多時間留在社區安心生活，不用提早送進安養機構。

台灣失智症協會2011年調查顯示台灣失智症盛行率為8.04％，新竹市衛生局推估市全市有超過4300名失智老人，目前已成立2家失智共同照護中心及6處失智社區服務據點，服務800多名失智個案，明年將向中央爭取800萬元布建第3家失智共同照護中心及新增3處社區據點。

副市長沈慧虹說，許多失智症患者初期症狀常讓子女無法理解或覺得不可思議，在確診前磨損感情造成失和，提醒子女多關心父母的健康情形，有異狀可善用醫療資源，鄰里也應互相關注，尤其要注意早發性失智症，需要諮詢協助，可電洽1966長照專線或（03）5355283。

許修睿說，陪伴對失智症患者非常重要，除了家人陪伴，許多患者由外籍看護協助照顧，他提案並獲議會通過請市府製作多國語言的外籍看護人員照護醫療手冊，詳述移動、飲食、排泄、潔身等照護方式及居家健康管理和緊急情況處理，讓看護者能夠即時反映患者健康問題。

RUN伴Taiwan陪伴失智者讓愛同行活動今天在新竹市竹蓮寺舉辦，邀請大家共同闗...
RUN伴Taiwan陪伴失智者讓愛同行活動今天在新竹市竹蓮寺舉辦，邀請大家共同闗注失智症。記者黃瑞典／攝影
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失智症外籍看護患者
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