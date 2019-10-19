排隊買房？網友質疑是「專業排隊戶」

2019-10-19 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



新竹縣竹北科大二街一處新建案，19日早上10點開賣，前一天清晨5點半就有民眾為了搶第一，拿著椅子到現場排隊，排隊人潮與違停讓整條道路打結，卻有網友爆料，指當地空屋率很高，排隊人潮疑是領1000元酬勞的「專業排隊戶」。記者稍早致電給該建商，但電話無人接聽，無法取得回應。

據了解，該新建案一釋出要開賣的訊息，就引來不少人注意，建案預計銷售戶數約90多戶，每坪27.5萬元起跳，有不少買家準備透過各種管道搶單，卻因內定人數爆單，建設公司才緊急喊卡，改為現場排隊。

有房仲指出，該建商推行的建案一直都是新竹地區投資客眼中的肥羊，只要一有建案推出，不用3天就會馬上完銷，十分「限量」，會賣的好，是因為該建商以前推的建案房屋品質好，使用建材佳、格局方正，加上該建案的建築基地周邊房價落在每坪25至29萬元，附近也有30萬元以上的豪宅，該建案明顯價格較親民，未來有一定增值空間，才會使投資客鎖定瘋搶。

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PTT上也出現不少鄉民詢問，不解竹北房市為何如此火熱？有網友踢爆，臉書上出現不少徵求「專業排隊戶」訊息，價格從1000元到1200元不等，疑似是建商花錢刻意營造排隊人潮。但也有網友推測，徵求「專業排隊戶」的根本不是建商，而是投資客或房仲，目的是為了之後轉紅單，脫手賺一筆。