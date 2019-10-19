李佳芬竹縣市跑透透 固樁新竹客家庄

2019-10-19 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬今天下午新竹縣、市跑透透，傍晚出席國民黨新竹縣、市議會黨團座談會與婦女志工後援會成立大會，前新竹市長林政則及新竹市前議長謝文進都到場。新竹縣副縣長陳見賢更跟李佳芬喊話「未來新竹縣得票7成」，要她不用來新竹縣，往其他縣市衝刺，而新竹市議長許修睿也喊出竹市得票6成，台下支持者齊聲高呼「韓國瑜當選、李佳芬加油！」。

來到新竹縣客家大本營，李佳芬提到自己也是客家人，因祖先是從崙背搬出來的，當地很多詔安客。她也說韓國瑜曾說最好不要惹到客家人，因為中華民國就是客家人創的，國父孫中山是廣東客家人，而武昌起義的黃興也是客家人，而韓國瑜也學到了客家了硬頸精神。

她也表示，候選人的一言一行都代表這個人的風度與家教，我們希望台灣是一個祥和社會，這也是她跟韓國瑜對很多事不喜歡口出惡言的原因，而所有的忍耐都是為了這個國家的未來，她知道支持者心疼他們一路走來，但為了支持者她不能崩潰，她不在乎名利和權勢，重要的是為台灣下一代、年輕人開出一條路，所以她告訴大家一定要堅強。

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桃園立委吳志揚、呂玉玲、新竹縣立委林為洲、林思銘及新竹市鄭正鈐5位立委參選人也都到場，懇請鄉親支持，希望韓國瑜當選總統、桃竹苗立委全壘打，讓國民黨在國會席次過半。