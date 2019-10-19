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桃園國際風箏節今日登場 13公尺阿拉丁神燈風箏吸睛

2019-10-19 20:31聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

2019桃園國際風箏節今起一連兩天在大溪區中庄調整池景觀土丘舉行，今年請來瑞士布里(Marcel Burri)風箏大師放飛13公尺長的阿拉丁以及神燈風箏，為活動揭開序幕。並邀請各國好手，施放近千隻風箏翱翔中庄草地上空。

除了13公尺長的阿拉丁風箏，桃園吉祥物ㄚ桃、園哥，和來自瑞士的瑞士牛、小熊風箏、瑞典的彼得森農夫、新加坡的魚尾獅、韓國的中國娃娃，齊飛空中，各式卡通人物造型的風箏，使小朋友猶如在空中打開了一本童話故事書，驚呼連連。

現場還有全台第一場的空中劇場，及多項好康活動，包括「風箏彩繪 DIY」、，每日限時限量 200份「打卡送風箏」、「在地市集」，讓大朋友與小朋友共同享受秋日的童趣。

放完風箏後可以順遊大溪，走訪大溪橋及老街，晚上則可以入住月眉休區民宿，賞波斯菊，體驗農村風光及樂趣，詳細活動資訊，可至活動網站查詢：http://taoyuan-kite.tycg.gov.tw/，或上桃園市觀光導覽網及「愛ㄑ桃」臉書粉絲團查詢

各式卡通人物造型的風箏，使小朋友猶如在空中打開了一本童話故事書，驚呼連連。記者高...
各式卡通人物造型的風箏，使小朋友猶如在空中打開了一本童話故事書，驚呼連連。記者高宇震／攝影
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2019桃園國際風箏節今日登場，一連兩天在大溪區中庄調整池景觀土丘舉行。記者高宇...
2019桃園國際風箏節今日登場，一連兩天在大溪區中庄調整池景觀土丘舉行。記者高宇震／攝影
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2019桃園國際風箏節今日登場，請來瑞士布里（Marcel Burri）風箏大師...
2019桃園國際風箏節今日登場，請來瑞士布里（Marcel Burri）風箏大師放飛13公尺長的阿拉丁以及神燈風箏。記者高宇震／攝影
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2019桃園國際風箏節今日登場，一連兩天在大溪區中庄調整池景觀土丘舉行。記者高宇...
2019桃園國際風箏節今日登場，一連兩天在大溪區中庄調整池景觀土丘舉行。記者高宇震／攝影
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瑞士卡通劇場
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