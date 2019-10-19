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人老心不老！苗縣表揚績優志工

2019-10-19 20:18聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

人老心不老！苗栗縣政府社會處今舉行績優志工頒獎典禮，衛福部苗栗醫院志工庾董盡子今年80歲，志工服務時數達9458小時，是苗縣今年度服務時數之首，獲頒金牌獎表揚；績優志工表揚，年紀最長是在苗縣榮民服務處擔任志工的87歲吳謝春蘭，致力照顧關懷榮民，是大家口中的「吳媽媽」。

衛福部苗栗醫院當志工的80歲庾董盡子擔任志工17年，服務時數9458小時，是今年度服務時數之首。庾董盡子說，當年會投入志工服務，因為女兒生病到醫院復健，認識志工服務，投入當志工。

庾董盡子在衛福部苗栗醫院當志工，一周四天，另外也在苗栗市公所擔任環保志工，每周打掃一次苗栗火車站周邊。在醫院當志工，關懷長輩，陪他們聊聊天，聽他們抒發心情，志工過程中，也讓她深刻發現，「人生要學會放下」。

年紀最長績優志工，苗栗縣榮民服務處的榮欣志工87歲吳謝春蘭，持續為苗栗地區的弱勢、獨居榮民眷服務照顧奉獻心力，大家都尊稱她為「吳媽媽」。

吳謝春蘭說，她的丈夫在榮民之家工作、退休，榮民對台灣社會付出有很大的貢獻，照顧榮民時，她都是謙卑、誠懇的態度。除了定期訪視獨居榮民，三節自掏腰包發放慰問金給較弱勢的榮民眷，她說「幫助榮民眷充滿感恩與喜悅」。曾有一名受吳媽媽幫助過的榮民說，「吳媽媽是上天派下來幫助我們的小天使」。

苗縣今年度志工大會師園遊與績優志工頒獎典禮，表揚212名志願服務績優志工，苗栗縣志工隊共有604隊，總人數1萬9552人。

苗栗縣榮民服務處的志工86歲吳謝春蘭（左）人老心不老，擔任志工19年，是苗縣今年...
苗栗縣榮民服務處的志工86歲吳謝春蘭（左）人老心不老，擔任志工19年，是苗縣今年度年紀最長的績優志工，吳謝春蘭服務熱情，讓處長徐偉光（右）很感動。記者劉星君／攝影
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衛福部苗栗醫院擔任志工的庾董盡子（中），今年80歲，擔任志工17年，服務志工時數...
衛福部苗栗醫院擔任志工的庾董盡子（中），今年80歲，擔任志工17年，服務志工時數達9458小時，是今年度志工服務時數之首，苗縣副縣長鄧桂菊（左）、社會處長楊文志（右）今頒發績優志工金牌獎。記者劉星君／攝影
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苗栗縣榮民服務處的志工86歲吳謝春蘭（中）人老心不老，擔任志工19年，是苗縣今年...
苗栗縣榮民服務處的志工86歲吳謝春蘭（中）人老心不老，擔任志工19年，是苗縣今年度年紀最長的績優志工，獲頒績優志工長青獎。記者劉星君／攝影
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衛福部苗栗醫院擔任志工的庾董盡子，今年80歲，擔任志工17年，服務志工時數達94...
衛福部苗栗醫院擔任志工的庾董盡子，今年80歲，擔任志工17年，服務志工時數達9458小時，是今年度志工服務時數之首，獲得績優志工金牌獎。記者劉星君／攝影
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榮民衛福部苗栗縣
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