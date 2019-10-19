RAIL BIKE跨過大安溪 首度駛進台中
2019-10-19 19:44
聯合報 記者胡蓬生
／苗栗即時報導
苗栗縣打造的舊山線鐵道自行車Rail Bike去年試營運、今年7月起正式營運，成為縣內熱門觀光亮點，苗栗當初規畫鐵道自行車路線，長期目標盼延伸到台中泰安等站，最近營運業者與縣府文化觀光局首度嘗試將Rail Bik跨越大安溪行駛到泰安站踏勘，為路線南延計畫邁出第一步。
苗栗數年前為活化舊山線推動鐵道自行車，分短、中、期規畫往南延伸路線，但當年台中方面著眼推動蒸汽火車復駛，兩縣市並不同調；目前舊山線鐵道自行車營運路線從勝興車站到6號隧道北口，都在苗栗境內。
舊山線橫跨苗栗、台中，沿線有3座鐵橋、4個車站、9座隧道，鐵道設施被稱為「近代鐵道工藝極致美學」，舊山線也是文化部認定的世界遺產潛力點，沿路鐵道技術、林相、文化景觀豐富。
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苗栗舊山線行駛Rail Bike後出現盛況，今年7月底交通部長林佳龍針對舊山線全線復駛計畫，與台中、苗栗兩地縣市政府官員、民代視察，宣示舊山線將定位為觀光遊憩路線，交通部將投入十餘億元推動復駛，除鐵道自行車，重大節慶也將行駛特色觀光列車或蒸氣火車，爭取112年復駛。
台鐵、苗栗文觀局最近與業者首度實地「踏勘」，將鐵道自行車往南駛過三義鯉魚潭村的內社川鐵橋、7號隧道，並跨越大安溪鐵橋抵達台中泰安站，一路行駛順暢；營運業者游志勇表示，鐵道自行車第一次駛到泰安，當地民眾也很期待，覺得將來從台中就搭乘體驗很方便，不必像現在得搭車到苗栗三義才能上車，盼南延計畫2年內能儘早實現。
文觀局表示，鐵道自行車路線爭取南延，沿線鐵道還必須進行以火車為標準的安全維護檢測、文化資產審議等多項程序，舊山線復駛多元載具方案要實現，估計可能在102年之後。
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