北埔迪斯可復古裝踩街 微型裝置藝術20日等你來體驗

2019-10-19 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



新竹縣的首場開幕活動「未來的昔日」20日將在北埔登場，巷弄內已經布置了大大小小的裝置藝術。圖／北埔鄉公所提供 分享 facebook

新竹縣是浪漫台三線行經路線最長的縣市，為展現臺三線客家文藝復興成果，客家委員會今年規劃首屆「浪漫臺三線藝術季」系列策展活動，由客委會及桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市4縣市共同推動，而新竹縣的首場開幕活動「未來的昔日」20日將在北埔登場，除了點亮油笐火火龍儀式，還有迪斯可復古裝踩街，歡迎民眾一起體驗不一樣的北埔。

客委會今天上午在台北凱達格蘭大道舉辦「浪漫臺三線藝術季」開幕活動，藝術季即日起至12月15日，從台北出發到東勢大茅埔，橫跨5個縣市、10個鄉鎮市，共150公里，為期58天，共有50件藝術作品、100場文化探索體驗。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣是全台最大客家聚落，客家人口比例高達73％，不僅是全台客家人口比例最高的縣市，也是浪漫台三線行經路線最長的縣市，沿線經過關西鎮、橫山鄉、竹東鎮、北埔鄉、峨眉鄉5個鄉鎮。

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本次藝術季，在橫跨10個鄉鎮市的策展區中，新竹縣就佔了5個，共舉辦6場活動，包含北埔藝術小鎮「未來的昔日」、內灣線鐵道美術展、峨眉十二聊慢慢生活節、鼓動茶香在關西音樂季及鐵道音樂會、竹東市場浪漫好食光等。

明天下午3點在北埔慈天宮廟埕廣場首先登場的「未來的昔日」，集結超過15組來自國內外知名藝術家、建築師，包括澳洲、西班牙、法國等國，及台灣客家藝術家，沿著北埔生活信仰、水圳脈絡和自然體驗視角出發，採集北埔元素結合聲音、影像及生活物件，展現專屬北埔的客庄文化。