做沙包學念謠 苗栗社大志工隊傳承客語文化

2019-10-19 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



苗栗縣社區大學培訓的客家文化志工隊，推動客家語言文化體驗學習，今天首次舉辦「客家搞頭王（客語：孩子王）」，課程訊息一出報名秒殺，參與年輕家長與學童們，在全程的客語教學中，縫沙包，搭配客語念謠，客語學習結合生活，大小朋友玩得不亦樂乎。

「頭放雞、二放鴨、三開刀、四攏合、五拍掌、六揇胸、七轉手、八摸鼻、九摸耳、十來扡狗屎」，一早苗栗縣公館學習中心傳出宏亮客家念謠聲，年輕的爸爸媽媽與小朋友們，在苗栗縣社區大學客家文化志工的帶領下，製作沙包，學念謠，場面熱鬧又溫馨。

苗栗縣社區大學配合縣府「學習型城市」計畫，培訓客家文化志工，推動客家語言文化的體驗學習，今在公館學習中心舉辦「客家搞頭王」活動，帶著爸爸媽媽與小朋友們一起做沙包、學念謠，體驗客家傳統童玩。

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苗栗縣社區大學客家文化志工隊隊員、客語薪傳師李美英說， 「搞頭王」是客家話「孩子王」，客家志工推動客家文化體驗學習，童玩是重點項目之一。今天的活動設計規畫，是客家文化志工結訓後，第一次帶隊；客家文化志工隊成員們，有客語薪傳師，也有不會說客家話，但移居苗栗生活的台北人，也有苗栗在地人，想更加認識客家文化，也都考取客語認證。

今天參與活動的親子們，有來自苗栗市、銅鑼、三義與頭份等，有些人是第一次接觸傳統客家童玩；廖媽媽帶就讀小學的兒子、女兒一起參與，廖媽媽說，雖然小朋友是客家人，但不會說客家話，也沒玩過客家遊戲，透過課程教學，「客語融入生活」，手縫沙包、玩沙包，從遊戲中學習。