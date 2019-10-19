鄭文燦點名 八德這些景點將成「亮點鐵三角」

2019-10-19 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



「108年桃園市八德區全民健走活動」今早開跑，大獲市民熱烈響應，總計有1萬5千人共襄盛舉，另有不少民眾抱回大獎，市長鄭文燦也到場同慶，他表示，八德埤塘自然生態公園和待改建的大湳埤塘生態公園及大湳森林公園，三處將成為八德景觀的亮點鐵三角。

「108年桃園市八德區全民健走活動」今早開跑，大獲市民熱烈響應，總計有1萬5千人共襄盛舉，另有不少民眾抱回大獎。圖／八德區公所提供 分享 facebook

市長鄭文燦今早致詞時，談及八德未來的活動規劃及多項建設，包括已請區公所著手規畫八德埤塘文化節，將八德埤塘特色發揚光大，另外，大湳水上樂園將斥資4億經費改建成大湳埤塘生態公園，舉辦地景藝術節的保一總隊大湳舊營區，因園區中生態保留完整，待相關單位完成生態調查後改造成大湳森林公園，裡頭將有市民活動中心、長照中心及兒童玩具圖書。

鄭文燦表示，大湳埤塘生態公園及大湳森林公園皆會於明年動工，完工後八德埤塘自然生態公園、大湳埤塘生態公園及大湳森林公園將成為八德景觀的「亮點鐵三角」，再加上未來會有捷運三鶯線經過，交通更加便利，有望可以吸引更多遊客造訪。

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