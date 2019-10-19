親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

公路總局估6億元重建南方澳大橋 建議混凝土型式

影／竹北新建案有這麼夯？民眾花30小時徹夜排隊搶買

2019-10-19 12:21聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

買房子也要排隊？位於竹北科大二街的一處新建案，今天早上10點開賣，前一天清晨5點半就有民眾為了搶第一拿著椅子到現場排隊，排隊人潮及違停也讓整條不寬的街交通打結，警方甚至出動巡邏維持交通順暢，讓人直呼誇張。

在竹北地區名氣相當高的「椰林建設」，預計在科大二街銷售「椰林映」建案，開賣幾個月前網路上就開始有相關討論，只要在臉書社團搜尋關鍵字，就可以找到非常多資訊，讓許多有興趣的民眾摩拳擦掌準備搶購，前一天就帶著小椅子、雨傘等工具到現場排隊。

不過也因排隊人潮多，違停車輛也不少，讓附近街道交通受影響，警方為此出動巡邏，維持現場交通，排隊的人潮也引起路過民眾的注意，紛紛將「盛況」po上網路，引起眾多網友討論，「不用錢喔 排成這樣」，甚至有網友質疑該不會是建商請人來排隊演戲吧？

今天上10點銷售處準時敞開大門，將一組一組客人帶進屋內介紹建案，一直到11點左右，銷售處外面依舊大排長龍，陸續都有民眾繼續加入排隊的隊伍，而已經成交的民眾則在附近的街道上，三五成群的聚在一起討論，開心的分享新建案的訊息。

第一位排隊的民眾18日特地請假，清晨5點半就到現場排隊，排第三的則是6點半到，排在前面的民眾幾乎都花了約30個小時徹夜排隊。

為什麼願意花這麼久的時間排隊？民眾則表示，「椰林建設」在地方頗有名氣，且附近環境好，離中醫大、高鐵都算近，而且以新建案來說，開價27.5萬不算貴，CP值相當高。

也有民眾表示自己買過同樣是椰林建設在科大一路的建案，相當滿意，所以得知附近又有新建案，馬上決定再入手，不管是自住或未來想賣掉，一定都是賺的。

位於竹北科大二街的一處新建案，今天早上10點開賣，前一天清晨5點半就有民眾為了搶...
位於竹北科大二街的一處新建案，今天早上10點開賣，前一天清晨5點半就有民眾為了搶第一拿著椅子到現場排隊。記者陳斯穎／攝影
分享

違停北科大
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

新竹動物園昆蟲館26日開幕 蟲蟲派對要嗨翻新竹公園

2019-10-19 12:14

養螞蟻令人好療癒？台版「蟻人」創建螞蟻帝國

2019-10-19 06:18

照服員職訓 桃市爭取明年增班

2019-10-19 00:06

市圖報廢拆除 竹市議會通過

2019-10-18 23:47

苗栗推老屋再生 透過補助提高意願

2019-10-18 23:45

中壢新街溪水岸步道 再延伸640公尺

2019-10-18 23:36

竹市載熙國小 通學步道啟用

2019-10-18 23:29

村里長長照知能認證 桃園首發

2019-10-18 23:23

有了智慧接送App 接孩子免苦等

2019-10-18 23:21

韓粉造勢大會 苗縣長徐耀昌站台批同婚「絕子絕孫」

2019-10-18 23:00

韓粉發起苗栗造勢大會 李佳芬視訊現身致謝

2019-10-18 22:01

女青「姐妹」義賣餅乾 為清寒學子籌措課輔班經費

2019-10-18 20:10

竹市議會通過市圖報廢拆除 附帶決議總圖改為市圖

2019-10-18 18:15

大溪月眉防汛道路拓寬明年1月完工 盼提升道路觀光品質

2019-10-18 17:23

家長接送再也不用大排長龍 竹縣推免費幼兒園接送APP

2019-10-18 16:57

中壢新街溪步道啟用 建立都會休閒綠帶

2019-10-18 16:49

教材爭議不斷 桃市家長控「彩虹媽媽」入校不當授課

2019-10-18 16:45

閒置倉庫改造貓裏紅體驗茶坊 製茶體驗「溫柔對待茶」

2019-10-18 16:40

杜絕長照悲歌 衛福部推動里長長照知能認證

2019-10-18 14:38

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

「一心到十全」高雄路名怎來的？ 她揭密：小科員命名的

2019-10-18 19:24

搶救象鼻岩官方擬列紀念物 地主嗆：通過一定圍起來

2019-10-19 08:23

竹市議會通過市圖報廢拆除 附帶決議總圖改為市圖

2019-10-18 18:15

經歷12年 新北都委會通過擴大土城都市計畫

2019-10-18 14:40

驚！65高架橋伸縮縫有貓 段長救牠一命留下重重謎團

2019-10-18 20:09

驚！網紅打卡景點象鼻岩竟無人管 遊客搶拍照不要命

2019-10-19 07:43

醫療專機添利器 李沃耀夫婦捐200萬儀器回饋鄉里

2019-10-18 17:19

第一代星座國師 在馬祖看懂占星書基隆卻成傷心地

2019-10-18 17:28

羅東歷任鎮長善理財 還大賺近千萬獎勵金

2019-10-18 13:31

影／韓國瑜台南首站龍崎文衡殿 謝龍介：韓將過關斬將

2019-10-18 22:11

教材爭議不斷 桃市家長控「彩虹媽媽」入校不當授課

2019-10-18 16:45

護象鼻岩基隆鳥會請人巡守 錢用完沒幾天就出事

2019-10-19 07:59

家長接送再也不用大排長龍 竹縣推免費幼兒園接送APP

2019-10-18 16:57

韓粉造勢大會 苗縣長徐耀昌站台批同婚「絕子絕孫」

2019-10-18 23:00

海陸雙霸斷橋相逢...「吊車大王」神救援 背後來頭不小

2019-10-19 11:00

養螞蟻令人好療癒？台版「蟻人」創建螞蟻帝國

2019-10-19 06:18

韓國瑜周日出征民主聖地嘉市 文化路夜市首辦造勢晚會

2019-10-18 16:00

影／員林彭于晏補選里長 子承父志家族挺

2019-10-18 16:11

公路總局估6億元重建南方澳大橋 建議混凝土型式

2019-10-19 11:36

議員以韓國瑜廢除一例一休就教 侯友宜：盼有彈性空間

2019-10-18 15:18

萬里蟹產季連假交管嚴 車進不去退訂三成店家叫苦

2019-10-18 21:29

韓國瑜明天到台南造勢 民進黨酸：台南空氣會變糟

2019-10-18 15:16

全運會基隆代表隊授旗出發 4單項有奪金實力

2019-10-18 13:19

不種紅花種綠葉 農家夫妻盡孝顧健康 開心「賺很大」

2019-10-19 08:16

墾丁大街違建就地合法？墾管處：放寬是符合開發現況

2019-10-18 18:16

韓粉發起苗栗造勢大會 李佳芬視訊現身致謝

2019-10-18 22:01

台南藍營議員批中火空汙 環保局長嗆：台中國民黨執政

2019-10-18 17:06

南投最大生活商品博覽會 今起在在草屯鎮立體育館登場

2019-10-18 18:18

象鼻岩淪孤兒 看看野柳地質公園紅線防悲劇重演

2019-10-19 07:43

高市環保局縮時攝影蒐證多日 查獲食品廠汙染鳳山溪

2019-10-18 15:19

廢棄「閃電大樓」 林口打卡熱點

2019-10-19 00:26

和平島潛艦園區？居民憂塞車 基市府：做好配套

2019-10-19 00:31

侯友宜施政報告：環狀線拚年底通車 汐民線盼3年內動工

2019-10-18 23:43

賞楓季到 林務局攜手攝影達人領路阿里山賞楓列車

2019-10-19 07:48

種蒜頭都要靠人工 國內第一台播種機即將問世

2019-10-18 17:27

恆春機場跑道改善有譜 屏府：民航局將評估

2019-10-18 19:48

姓名有嘉或義快來嘉義市訂房 搭秋冬遊補助有優惠好康

2019-10-18 18:11

老兵返金門 徐國勇營區回味：我以前睡這

2019-10-19 00:16

影／文旦廢枝條變生質顆粒 可取代烤肉木炭做客製化貓砂

2019-10-19 08:16

有大蒜味！泰山河濱公園「蒜香藤」盛開 美似紫色瀑布

2019-10-18 20:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top