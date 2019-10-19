影／竹北新建案有這麼夯？民眾花30小時徹夜排隊搶買

2019-10-19 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



買房子也要排隊？位於竹北科大二街的一處新建案，今天早上10點開賣，前一天清晨5點半就有民眾為了搶第一拿著椅子到現場排隊，排隊人潮及違停也讓整條不寬的街交通打結，警方甚至出動巡邏維持交通順暢，讓人直呼誇張。

在竹北地區名氣相當高的「椰林建設」，預計在科大二街銷售「椰林映」建案，開賣幾個月前網路上就開始有相關討論，只要在臉書社團搜尋關鍵字，就可以找到非常多資訊，讓許多有興趣的民眾摩拳擦掌準備搶購，前一天就帶著小椅子、雨傘等工具到現場排隊。

不過也因排隊人潮多，違停車輛也不少，讓附近街道交通受影響，警方為此出動巡邏，維持現場交通，排隊的人潮也引起路過民眾的注意，紛紛將「盛況」po上網路，引起眾多網友討論，「不用錢喔 排成這樣」，甚至有網友質疑該不會是建商請人來排隊演戲吧？

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今天上10點銷售處準時敞開大門，將一組一組客人帶進屋內介紹建案，一直到11點左右，銷售處外面依舊大排長龍，陸續都有民眾繼續加入排隊的隊伍，而已經成交的民眾則在附近的街道上，三五成群的聚在一起討論，開心的分享新建案的訊息。

第一位排隊的民眾18日特地請假，清晨5點半就到現場排隊，排第三的則是6點半到，排在前面的民眾幾乎都花了約30個小時徹夜排隊。

為什麼願意花這麼久的時間排隊？民眾則表示，「椰林建設」在地方頗有名氣，且附近環境好，離中醫大、高鐵都算近，而且以新建案來說，開價27.5萬不算貴，CP值相當高。