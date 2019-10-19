新竹動物園昆蟲館26日開幕 蟲蟲派對要嗨翻新竹公園

2019-10-19 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



新竹市立動物園昆蟲館將於10月26、27日開幕，由馳名全台的「台灣昆蟲館」團隊進駐，展示全世界最大的甲蟲，還有鱷魚、象龜、蜘蛛、球蟒等各式動物。圖／市府提供 分享 facebook

甲蟲迷樂了！新竹市立動物園昆蟲館將於10月26、27日開幕，市府特別在動物園旁的新竹公園舉辦「Zoo Reborn 蟲蟲派對」系列活動，將有嘉年華式的「蟲蟲總動員」高蹺表演、80攤手作市集、6場金鐘獎「動畫節目獎」《小兒子》特映與氣象播報員體驗，市長林智堅邀請民眾一起參加，嗨翻新竹公園。

林智堅說，日前動物園「河馬樂樂入新厝」活動讓新竹吹起動物瘋，活動當天「昆蟲館」將亮相，由馳名全台的「台灣昆蟲館」團隊進駐，展示全世界最大的甲蟲，還有鱷魚、象龜、蜘蛛、球蟒等各式動物，全館免費參觀，還會啟動一系列「昆蟲課」，包括甲蟲飼養、爬蟲接觸等課程。

而日治時期興建的「氣象站」則攜手夢田文創在當天會推出甫獲金鐘獎「動畫節目獎」肯定的《小兒子》聯名特展，除有親子遊戲及閱讀空間、圖書、文創商品、餐飲等，並規劃氣象、地震等多類活動展覽，還有小朋友最愛的恐龍及長毛象主題區與巨型積木區。

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文化局指出，歷史悠久的新竹公園已建置103年，內有全台現存最老的動物園、日治時期興建的氣象站、迎賓行館（現為湖畔料亭）、前空軍工程聯隊禮堂（現為風livehouse）等。

為期兩天的「Zoo Reborn 蟲蟲派對」由新竹公園各場館聯手推出多項活動、播映和手作市集。26日上午10點由「蟲蟲總動員」表演拉開序幕，接著開放民眾搶先進入昆蟲館一探究竟；氣象站則會舉辦親子工坊，並於活動首日特地邀請氣象主播蔣心玫到現場播報當日氣象，還開放小朋友報名體驗當個「小小播報員」；風livehouse邀請夢田文創舉辦6場次《小兒子》溫馨動畫特映會；鄰近的玻璃工坊也會將配合推出限定的玻璃DIY體驗活動。

文化局表示，蟲蟲派對將邀集80攤、計百位台灣創作職人舉辦「好好手感微笑市集」，共有蟲逢樂趣氣球DIY、叢林音樂饗宴、知識小學堂、蟲蟲馬戲團、蟲蟲總動員等活動，內容豐富，不論是動態的體能活動還是靜態的知識探索，都能讓孩童滿足。