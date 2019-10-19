養螞蟻令人好療癒？ 台版「蟻人」創建螞蟻帝國

2019-10-19 06:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



29歲王秉誠是全台第一個以螞蟻生態創業的青年，7年前在桃園龜山成立「螞蟻帝國」，在全台近400種螞蟻中，靠著長駐山林採集、培育了20多種，他還說「螞蟻已經是生活中的一部分」，目前更籌備建立「螞蟻博物館」，盼讓更多人了解螞蟻在生態系的重要性，一改看到螞蟻就揉死的觀念。

王秉誠說，自己從小就喜歡螞蟻，也曾飼養過很多各種昆蟲，到了高三那年開始認真專精研究螞蟻，就讀東華大學生命科學系期間也能結合興趣，除了欣賞螞蟻分工合作的精神，每個物種都有不同的社會結構，以及獨特的生活方式，深入研究的新發現更令人著迷，飼養、蒐集也很療癒。

他舉例，以希式巨山蟻中，工蟻、兵蟻的體型相差非常懸殊，在餵食蟋蟀、蟑螂等食物更是會主動攻擊；王也提到，目前從國外進口螞蟻是屬於非法，所以自己一年會有好幾個月守在山林裡，到台灣各地研究、採幾不同品種的螞蟻，更坦言「螞蟻就是他生活的一部分」。

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螞蟻在日常生活幾乎無所不在，很多人一看到的反應幾乎都是揉死牠，王秉誠解釋，螞蟻是最初級消費者，也是分解者，更是很多生物的食物來源，在生態系上具有相當重要的角色，其存在價值不可小覷，況且每個物種都有他存在的重要性，盼大家都能愛護螞蟻、尊重生命。

他說，螞蟻帝國推廣飼養螞蟻，有興趣的人可以療癒身心，創立螞蟻帝國7年多，專注於螞蟻飼養也和同好交流，現在也正在籌備「螞蟻博物館」，希望讓民眾近距離認識螞蟻生態，透過參觀蟻巢、課程等，也會以螞蟻的視角、氣味等，讓民眾以不同感官體會螞蟻看到的世界，預計明年初開幕。