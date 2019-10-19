親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

彭文正倫敦召開記者會 指控蔡總統偽造學歷

我駐美代表與美官員開會 美國務院推文「台灣是可靠夥伴」

養螞蟻令人好療癒？ 台版「蟻人」創建螞蟻帝國

2019-10-19 06:18聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

29歲王秉誠是全台第一個以螞蟻生態創業的青年，7年前在桃園龜山成立「螞蟻帝國」，在全台近400種螞蟻中，靠著長駐山林採集、培育了20多種，他還說「螞蟻已經是生活中的一部分」，目前更籌備建立「螞蟻博物館」，盼讓更多人了解螞蟻在生態系的重要性，一改看到螞蟻就揉死的觀念。

王秉誠說，自己從小就喜歡螞蟻，也曾飼養過很多各種昆蟲，到了高三那年開始認真專精研究螞蟻，就讀東華大學生命科學系期間也能結合興趣，除了欣賞螞蟻分工合作的精神，每個物種都有不同的社會結構，以及獨特的生活方式，深入研究的新發現更令人著迷，飼養、蒐集也很療癒。

他舉例，以希式巨山蟻中，工蟻、兵蟻的體型相差非常懸殊，在餵食蟋蟀、蟑螂等食物更是會主動攻擊；王也提到，目前從國外進口螞蟻是屬於非法，所以自己一年會有好幾個月守在山林裡，到台灣各地研究、採幾不同品種的螞蟻，更坦言「螞蟻就是他生活的一部分」。

螞蟻在日常生活幾乎無所不在，很多人一看到的反應幾乎都是揉死牠，王秉誠解釋，螞蟻是最初級消費者，也是分解者，更是很多生物的食物來源，在生態系上具有相當重要的角色，其存在價值不可小覷，況且每個物種都有他存在的重要性，盼大家都能愛護螞蟻、尊重生命。

他說，螞蟻帝國推廣飼養螞蟻，有興趣的人可以療癒身心，創立螞蟻帝國7年多，專注於螞蟻飼養也和同好交流，現在也正在籌備「螞蟻博物館」，希望讓民眾近距離認識螞蟻生態，透過參觀蟻巢、課程等，也會以螞蟻的視角、氣味等，讓民眾以不同感官體會螞蟻看到的世界，預計明年初開幕。

他指出，活體螞蟻的售價會以一個「族群」加上蟻巢、周邊器具等作販售，初級入門者大約1000多元就能齊全，目前店內售價最高的是甜蜜巨山蟻，售價是根據採集、培育的難易度而定，甜蜜巨山蟻一個族群大約4000多元。

29歲王秉誠是全台第一個以螞蟻生態創業的青年，7年前成立「螞蟻帝國」，他指出，活...
29歲王秉誠是全台第一個以螞蟻生態創業的青年，7年前成立「螞蟻帝國」，他指出，活體螞蟻販賣以一個族群為單位。記者曾健祐／攝影
分享
29歲王秉誠（左一）是全台第一個以螞蟻生態創業的青年，靠著長時間守在山林採集，全...
29歲王秉誠（左一）是全台第一個以螞蟻生態創業的青年，靠著長時間守在山林採集，全台近400種螞蟻中，他已培育20多種螞蟻。記者曾健祐／攝影
分享
29歲王秉誠是全台第一個以螞蟻生態創業的青年，7年前成立「螞蟻帝國」，目前售價最...
29歲王秉誠是全台第一個以螞蟻生態創業的青年，7年前成立「螞蟻帝國」，目前售價最高的「甜蜜巨山蟻」，一個族群約4000元。記者曾健祐／攝影
分享
29歲王秉誠（左一）是全台第一個以螞蟻生態創業的青年，7年前成立「螞蟻帝國」，目...
29歲王秉誠（左一）是全台第一個以螞蟻生態創業的青年，7年前成立「螞蟻帝國」，目前更籌備成立螞蟻博物館。記者曾健祐／攝影
分享

博物館
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

中壢新街溪水岸步道 再延伸640公尺

2019-10-18 23:36

照服員職訓 桃市爭取明年增班

2019-10-19 00:06

市圖報廢拆除 竹市議會通過

2019-10-18 23:47

苗栗推老屋再生 透過補助提高意願

2019-10-18 23:45

竹市載熙國小 通學步道啟用

2019-10-18 23:29

村里長長照知能認證 桃園首發

2019-10-18 23:23

有了智慧接送App 接孩子免苦等

2019-10-18 23:21

韓粉造勢大會 苗縣長徐耀昌站台批同婚「絕子絕孫」

2019-10-18 23:00

韓粉發起苗栗造勢大會 李佳芬視訊現身致謝

2019-10-18 22:01

女青「姐妹」義賣餅乾 為清寒學子籌措課輔班經費

2019-10-18 20:10

竹市議會通過市圖報廢拆除 附帶決議總圖改為市圖

2019-10-18 18:15

大溪月眉防汛道路拓寬明年1月完工 盼提升道路觀光品質

2019-10-18 17:23

家長接送再也不用大排長龍 竹縣推免費幼兒園接送APP

2019-10-18 16:57

中壢新街溪步道啟用 建立都會休閒綠帶

2019-10-18 16:49

教材爭議不斷 桃市家長控「彩虹媽媽」入校不當授課

2019-10-18 16:45

閒置倉庫改造貓裏紅體驗茶坊 製茶體驗「溫柔對待茶」

2019-10-18 16:40

杜絕長照悲歌 衛福部推動里長長照知能認證

2019-10-18 14:38

社區演出自己故事 SHOW影劇團邀東和樂器戲說桃園

2019-10-18 06:02

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

女大生拜樂成宮月老連得5聖筊 一個月後交180cm帥男友

2019-10-18 10:17

被當盤子！嘉義停車一小時160元 在地人：這是有名的黑店

2019-10-18 12:42

「一心到十全」高雄路名怎來的？ 她揭密：小科員命名的

2019-10-18 19:24

竹市議會通過市圖報廢拆除 附帶決議總圖改為市圖

2019-10-18 18:15

驚！65高架橋伸縮縫有貓 段長救牠一命留下重重謎團

2019-10-18 20:09

經歷12年 新北都委會通過擴大土城都市計畫

2019-10-18 14:40

萬里蟹「鱻蟹宴」19日野柳席開80桌 活蟹福袋搶購

2019-10-18 09:06

醫療專機添利器 李沃耀夫婦捐200萬儀器回饋鄉里

2019-10-18 17:19

第一代星座國師 在馬祖看懂占星書基隆卻成傷心地

2019-10-18 17:28

羅東歷任鎮長善理財 還大賺近千萬獎勵金

2019-10-18 13:31

戶外教學遇手臂粗百步蛇 排灣族耆老：祖靈等級

2019-10-19 00:22

自創消防衣除汙清洗機制 台南打火弟兄健康有保障

2019-10-18 10:43

南投雙龍吊橋元旦啟用 疑未與部落討論引發不滿

2019-10-18 11:19

要用卡車載！愛心玩偶一天破百箱 家扶一周募得上萬娃娃

2019-10-18 07:47

家長接送再也不用大排長龍 竹縣推免費幼兒園接送APP

2019-10-18 16:57

影／韓國瑜台南首站龍崎文衡殿 謝龍介：韓將過關斬將

2019-10-18 22:11

教材爭議不斷 桃市家長控「彩虹媽媽」入校不當授課

2019-10-18 16:45

影／員林彭于晏補選里長 子承父志家族挺

2019-10-18 16:11

議員以韓國瑜廢除一例一休就教 侯友宜：盼有彈性空間

2019-10-18 15:18

韓國瑜周日出征民主聖地嘉市 文化路夜市首辦造勢晚會

2019-10-18 16:00

影／永在食安大樓 嘉縣府要收回發展「嘉義優鮮」

2019-10-18 12:40

嘉邑行善團喋血 老團員懷念創辦人不求名利風範

2019-10-18 10:09

韓國瑜明天到台南造勢 民進黨酸：台南空氣會變糟

2019-10-18 15:16

墾丁大街違建就地合法？墾管處：放寬是符合開發現況

2019-10-18 18:16

韓粉發起苗栗造勢大會 李佳芬視訊現身致謝

2019-10-18 22:01

台南藍營議員批中火空汙 環保局長嗆：台中國民黨執政

2019-10-18 17:06

夜襲！彰北運動中心虎頭蜂窩 消防員水攻沖毀

2019-10-18 11:04

萬里蟹產季連假交管嚴 車進不去退訂三成店家叫苦

2019-10-18 21:29

台中降溫論壇登場 盧秀燕：任內拍板捷運路網

2019-10-18 11:48

全運會基隆代表隊授旗出發 4單項有奪金實力

2019-10-18 13:19

高市環保局縮時攝影蒐證多日 查獲食品廠汙染鳳山溪

2019-10-18 15:19

韓粉造勢大會 苗縣長徐耀昌站台批同婚「絕子絕孫」

2019-10-18 23:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top