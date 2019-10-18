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韓粉造勢大會 苗縣長徐耀昌站台批同婚「絕子絕孫」

2019-10-18 23:00聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

韓粉發起庶民起義今第三場山城響應在苗栗縣登場，苗栗縣長徐耀昌今上台致詞時，痛批民進黨執政，年改改得亂七八糟，又批民進黨推動同志結婚，徐耀昌說，他堅決反對同婚「這個會絕子絕孫」。苗縣議員曾玟學晚間臉書發文，縣長身為行政首長，竟發表「反人權的歧視言論」，縣長應為失言公開道歉。

韓粉發起庶民起義，挺韓造勢大會，今傍晚苗栗縣長徐耀昌上台致詞痛批民進黨執政，徐耀昌說，「近四年來，可以說用水深火熱來形容現在台灣，年改改的亂七八糟，所有的退休人員，幹在心裡面，縣府還幫退休的公教人員，去找律師，幫他們翻轉，但我想中央都是置之不理。」

徐耀昌接著說，不曉得你們有沒有這種思維，「我個人是非常非常堅決反對同性婚禮，本來我們是人，就是男跟女的結合，而不是男男或女女，這個會絕子絕孫的事情啊，這種事情也竟然做得出來。」

徐耀昌說完反對同婚後，話題轉到毒品問題，徐耀昌說，很多的毒品問題，越來越氾濫，而且年齡層越來越下滑，居然還要把毒品的問題來淡化，在在凸顯民進黨為了要執政什麼事情都可以做，這是非常非常不道德。徐耀昌說，身為台灣人，有這個責任，要選出非常優秀、有擔當、有膽識的候選人，那就是韓國瑜，讓他領導台灣未來的四年，希望大家發揮整體力量，成為韓國瑜的後盾。

苗栗縣時代力量議員曾玟學看完現場直播內容，曾玟學晚間在粉絲團發文，認為縣長徐耀昌要為失言道歉。曾玟學晚間受訪說，縣長徐耀昌提到同婚會造成絕子絕孫，「這完全是荒謬錯誤的邏輯」，年輕人不敢生、不敢養，事實上來自於政府給協助太少，年輕人對未來看不到希望，這才是不敢生、不敢養的主因。

曾玟學說，如果縣長徐耀昌那麼在意絕子絕孫，建議他把苗栗的托育環境弄得更好，同時也可以去關心不願意生，或沒有辦法生的朋友狀況，把這個怪到同志朋友，「這是赤裸裸惡意」歧視性言論，由一個地方首長，在這樣的場合說出，非常非常的不恰當，縣長要為失言道歉。

苗栗縣長徐耀昌（中，持麥克風者）今傍晚出席韓粉發起庶民起義山城響應造勢大會時，徐...
苗栗縣長徐耀昌（中，持麥克風者）今傍晚出席韓粉發起庶民起義山城響應造勢大會時，徐耀昌批同婚「絕子絕孫」，發言引來爭議。記者劉星君／攝影
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徐耀昌民進黨苗栗縣
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