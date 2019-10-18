苗栗推老屋再生 透過補助提高意願

2019-10-18 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗報導



苗栗推老屋重生計畫，希望透過補助提高存意願。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 苗栗縣文化觀光局針對老建築推出老屋再生計畫，將辦老建築保存再生說明會，縣內老舊建物不少具文化資產條件，但隨社會發展不斷消失，縣府盼透過老屋修繕補助，提高保存老屋的意願並活化使用，為未來積攢文化資產。

文觀局長林彥甫說，文資法規範興建逾50年的公有建物處分前應先進行文化資產價值評估，私有老建築不受文資法規範，可能面臨拆除、重建，成為文資保存的遺珠之憾，藉由文化部專案補助，盼更多具有文資潛力的私有老建築，經提升建築工法與技藝價值而活化保存下來，激發自發性的文化保存意識。

「今天的老房子，或許是未來珍貴的歷史建築！」老屋再生計畫與聯合大學土木系合作推廣，26日晚間7到9點將在苗栗市中正路29號「日榮本屋」辦說明會，由建築師詹益忠說明如何申請補助、分享申請過程中可能遇到的疑難雜症，報名洽037-382372聯大土木系。

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文觀局文資科指出，這項計畫包括建物整修、再生推廣、文化經營等類別，其中建物整修以民國60年以前興建完成，具歷史、文化、藝術並有保存再生價值的老屋為對象，接受補助整建、修建的老建築，按補助金額須保存一定年限，100萬元以下須保存3年、100至500萬元保存5年，500萬元以上須承諾保存10年。

聯大土木系指出，逾50年的建築物如屬木造結構，可能因潮濕、蟲蛀而遭拆除或閒置，一些老街建築因不斷拆建，失去整條老街的氛圍與特色，透過老屋再生計畫，增加老屋保存年限、活化運用，如出租提供文化經營也有租金補助。