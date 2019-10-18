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韓粉發起苗栗造勢大會 李佳芬視訊現身致謝

2019-10-18 22:01聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

韓粉發起庶民起義山城響應，第三場今下午在苗栗縣議會後方貓裏喵親子公園旁登場，外傳李佳芬傍晚會到場，但卻一延再延，最後李佳芬未現身，改用視訊連線，有韓粉知道李佳芬不出席後，感到有點失望。李佳芬晚間視訊說，這場選戰是從底層出發的庶民運動，希望在台灣的這場選舉，讓大家看到不一樣的民主轉型，她相信，不管外面怎麼抹黑，有所有好朋友的支持，是勇敢走下去的動力。

今天下午5點多，苗栗縣前縣長劉政鴻、前台北縣長周錫瑋現身造勢會場，之後苗栗縣議長鍾東錦、副議長李文斌，率領國民黨籍議員們，與苗栗縣長徐耀昌、爭取連任苗縣立委徐志榮、陳超明到場站台挺韓，原本外傳李佳芬晚間6點到6點半會出席，但因李佳芬遲未現身，最後縣長徐耀昌、立委徐志榮等人，都因還有其他行程離開。

由於活動由韓粉發起，國民黨苗栗縣黨部協助角色，本周協助借場地，李佳芬出席時間遲無法確定，主辦單位稱晚間6點到6點半出現，後來又改晚間8點後會到，接著通知不會現身，改由視訊。有韓粉獲悉後感到有點失望，但還是願意頂著冷風等待李佳芬視訊出現。

終於等到晚間7點55分李佳芬在車上視訊連線，由於現場視訊收訊不是很好，聲音斷斷續續，李佳芬說，很不好意思，辛苦大家，現場所有好朋友、所有團隊，大家晚安，很開心，也非常感動，謝謝大家這麼熱心的支持，也謝謝清茂大哥及所有團隊，辛苦大家。

李佳芬說，「不好意思，因為我跟市長兩個人都要分開跑行程，所以沒有辦法到現場向大家致意，請大家多多包涵，但我相信，我們大家的心情，我們大家的感情都是緊密連結再一起的」。李佳芬說，看到現場畫面，哇，真的太感動，感謝所有的好朋友，大家支持我們，支持市長。

李佳芬說，「這場選戰，就是我們從底層出發的庶民運動，我們長期以來在地方、在基層跟所有好朋友在一起，我們很清楚，這一段時間以來，各位對我們深深的期待，對我們而言，希望在台灣這場選舉，讓大家看到一個不一樣的民主轉型，我相信，不管外面怎麼抹黑，我們所有的好朋友的支持，也是讓我們很勇敢走下去的動力。」

李佳芬晚間7點55分與現場民眾視訊連線4分半。記者劉星君／攝影
李佳芬晚間7點55分與現場民眾視訊連線4分半。記者劉星君／攝影
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庶民起義山城響應，庶民起義第三場今天下午到晚間在苗栗縣登場，苗栗縣長徐耀昌（中，...
庶民起義山城響應，庶民起義第三場今天下午到晚間在苗栗縣登場，苗栗縣長徐耀昌（中，持麥克風者）、爭取連任立委徐志榮（右三）、陳超明（右二）現身造勢活動會場。記者劉星君／攝影
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庶民起義山城響應，庶民起義第三場今下午到晚間在苗栗縣登場，苗栗縣前縣長劉政鴻（右...
庶民起義山城響應，庶民起義第三場今下午到晚間在苗栗縣登場，苗栗縣前縣長劉政鴻（右二）、台北縣前縣長周錫瑋（右一）現身造勢活動。記者劉星君／攝影
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庶民起義山城響應，庶民起義第三場今下午到晚間在苗栗縣登場。記者劉星君／攝影
庶民起義山城響應，庶民起義第三場今下午到晚間在苗栗縣登場。記者劉星君／攝影
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李佳芬晚間七點五十五分與現場民眾視訊連線，現場支持的韓粉們，以手機燈海呼應。記者...
李佳芬晚間七點五十五分與現場民眾視訊連線，現場支持的韓粉們，以手機燈海呼應。記者劉星君／攝影
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庶民起義山城響應，庶民起義第三場今天下午到晚間在苗栗縣登場。記者劉星君／攝影
庶民起義山城響應，庶民起義第三場今天下午到晚間在苗栗縣登場。記者劉星君／攝影
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庶民起義山城響應，庶民起義第三場今下午到晚間在苗栗縣登場，苗栗縣議長鍾東錦率領國...
庶民起義山城響應，庶民起義第三場今下午到晚間在苗栗縣登場，苗栗縣議長鍾東錦率領國國民黨籍議員們現身造勢活動。記者劉星君／攝影
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李佳芬韓粉韓國瑜2020選舉
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