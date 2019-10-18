Lamigo締造隊史3連霸 周日封王遊行路線出爐
2019-10-18 20:12
聯合報 記者張裕珍
／桃園即時報導
Lamigo桃猿隊在中華職棒總冠軍賽以4勝1敗拿下冠軍，締造隊史第7次封王、3連霸，桃園市政府按往例，將於周日（20日）舉辦封王遊行，遊行路線傍晚出爐，車隊將於20日早上11點從桃園國際棒球場出發，途經中壢銀河廣場、桃園展演中心、桃園大廟與統領百貨等重要節點，預計中午12點35分抵達桃園市政府前廣場，歡迎10號隊友一起同樂、慶祝封王。
桃猿隊創隊16年來得冠記錄驚人，累計13次季冠軍、7次總冠軍，今年逢中華職棒30年再度封王，也是隊伍首度得到3連霸，市府熱情支持棒球運動，也將是第4次於桃園辦封王遊行。
封王遊行將從桃園國際棒球場出發，途經中豐北路->右轉民權路三段->直行義民路二段->左轉中央西路接中央東路->左轉元化路經SOGO（約停留5-10分鐘銀河廣場）->右轉新生路->右轉環北路-左轉延平路接中華路往桃園方向-左轉龍安街接大興西路->左轉中正路（約慢行5-10分鐘藝文特區）->右轉莊敬路->右轉經國路接春日路->右轉三民路->左轉中正路直行至統領百貨->右轉復興路往市府-接縣府路進入活動會場，市長鄭文燦也將在途中上遊行車。
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市府指出，封王遊行車隊最後將按往例集結至府前廣場，現場將搭設舞台，歡迎球迷一起同樂，當天Lamigo桃猿隊全體隊職員、Lamigo總教練洪一中、領隊劉玠廷與市長鄭文燦
都會出席，歡迎大家一起來合影、共舞。
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